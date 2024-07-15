Кого могут объявить в розыск после 16 июля – в Минобороны ответили

Екатерина Черногоренко объяснила, кого будут объявлять в розыск.

Скриншот из видео

Украинских военнообязанных смогут объявить в розыск. Это произойдет, если они не появятся в ТЦК по повестке. Об этом заместительница министра обороны Украины Екатерины Черногоренко сказала в видео-интервью на канале «Есть вопрос».

У представительницы Минобороны поинтересовались, что будет после того, как мужчинам, которые не обновили данные, отправят повестку по почте.

«Если человек (не обновивший данные) игнорирует повестки определенное время, он будет передаваться в розыск», - ответила Черногоренко.

Также она напомнила, что приходящие по «Укрпочте» повестки будут считаться врученными, даже если человек не поставил там свою подпись. Это происходит по аналогии приглашений в суд.

«Действительно, данные людей будут передаваться в розыск, если они игнорируют приглашение и правила военного учета, но это закон, это действующее законодательство, которое мы должны выполнять и обеспечивать прозрачность такого исполнения», - сказала она.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в КГГА заявили, что столичные ЦНАПы задействовали максимальный ресурс для работы с посетителями, поскольку значительно возросло количество обращений от военнообязанных, которые должны обновить свои данные до 16 июля.

В Украине после 16 июля, истекают 60 дней, отведенных на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

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