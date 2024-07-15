Практика судов
  1. В Украине

Кого могут объявить в розыск после 16 июля – в Минобороны ответили

21:36, 15 июля 2024
Екатерина Черногоренко объяснила, кого будут объявлять в розыск.
Кого могут объявить в розыск после 16 июля – в Минобороны ответили
Скриншот из видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинских военнообязанных смогут объявить в розыск. Это произойдет, если они не появятся в ТЦК по повестке. Об этом заместительница министра обороны Украины Екатерины Черногоренко сказала в видео-интервью на канале «Есть вопрос».

У представительницы Минобороны поинтересовались, что будет после того, как мужчинам, которые не обновили данные, отправят повестку по почте.

«Если человек (не обновивший данные) игнорирует повестки определенное время, он будет передаваться в розыск», - ответила Черногоренко.

Также она напомнила, что приходящие по «Укрпочте» повестки будут считаться врученными, даже если человек не поставил там свою подпись. Это происходит по аналогии приглашений в суд.

«Действительно, данные людей будут передаваться в розыск, если они игнорируют приглашение и правила военного учета, но это закон, это действующее законодательство, которое мы должны выполнять и обеспечивать прозрачность такого исполнения», - сказала она.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в КГГА заявили, что столичные ЦНАПы задействовали максимальный ресурс для работы с посетителями, поскольку значительно возросло количество обращений от военнообязанных, которые должны обновить свои данные до 16 июля.

В Украине после 16 июля, истекают 60 дней, отведенных на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава Антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина не исключает переаттестацию отдельных сотрудников НАБУ

Анастасия Радина: если в результате служебных расследований НАБУ окажется несостоятельным, мы будем вынуждены предложить и другие законодательные изменения, призванные восстановить доверие к органу в частности переаттестацию отдельных сотрудников НАБУ.

Суд закрыл уголовное дело против Дональда Трампа о хранении секретных документов в его клубе по основаниям незаконного назначения прокурора

Судья указала на неконституционность назначения специального прокурора по делу Трампа.

ВККС обнародовала тестовые вопросы и верные ответы для кандидатов в апелляционные суды

Уже известны правильные ответы на тесты для кандидатов в апелляционные суды – ВККС обнародовала тестовые задания.

Опубликован Порядок прохождения начальной подготовки судьи в НШСУ и все три программы начальной подготовки судей

Начальная подготовка будет проводиться продолжительностью не более 350 академических часов и не более двух месяцев.

Может ли ТЦК штрафовать мужчин, которые сейчас обновили данные за то, что они в свое время нарушили правила военного учета, и как суды считают сроки в связи с изменениями в КУоАП

Пришел обновить данные, но ТЦК оштрафовал «задним числом» за то, что не пришел в 2022 году – какую позицию заняли суды по отсчету сроков наложения штрафов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду