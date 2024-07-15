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Утечка информации из НАБУ: Заместитель директора Углава расставил точки над «i» по поводу опроса в рамках расследования

21:10, 15 июля 2024
Гизо Углава заявил, что «непрофессиональным является формирование негативного мнения у общества только на противоречивых предположениях СМИ без каких-либо доказательств».
Утечка информации из НАБУ: Заместитель директора Углава расставил точки над «i» по поводу опроса в рамках расследования
Источник фото: parlament.ua
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Первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава рассказал, что прошел опрос в рамках проведения служебного расследования относительно утечки информации следствия из бюро. Об этом он сообщил на своем аккаунте в соцсетях.

«Хочу розставити крапки над «і» з метою уникнення маніпуляцій.

1. Для найбільш повного та об’єктивного розслідування і відсутності звинувачень в мій бік щодо тиску на слідство, я самостійно подав заяву про відсторонення одразу після того, як з’явилася інформація про мою нібито причетність до зливів.

2. У НАБУ поширена практика використання дослідження за допомогою поліграфу, серед іншого для встановлення фактів, що мають значення.

3. Готовність та бажання проходження поліграфу я декларував перед службовими особами НАБУ, міжнародними партнерами та суспільством як тільки відомості про наявність кримінального провадження щодо «зливів інформації» стали відомі публічно.

4. Оскільки (а) мені не пропонували пройти дослідження з питань «зливу інформації» (А ЦЕ Є ОСНОВНИМ), (б) запропоноване проходження поліграфу з питань «тиску на детектива» мало проводитися спеціалістами НАБУ, я вирішив пройти поліграф у незалежного спеціаліста для уникнення звинувачень в заангажованості співробітників НАБУ.

4. Дослідження проводилось як з питань «зливу інформації», так і з питань, які стосуються службового розслідування щодо «тиску на детектива» (цей висновок не публікувався, оскільки в ньому міститься прізвище детектива). Результат — ТИСКУ НЕ БУЛО.

Висновки обох досліджень надано до матеріалів кримінального провадження та матеріалів службового розслідування. Заперечень з цього приводу у перевіряючих не виникало.

5. Весь цей час я повно та всебічно сприяв проведенню розслідування, у звʼязку з чим надавав необхідні покази та пояснення.

Непрофесійним є формування негативної думки в суспільства лише на суперечливих припущеннях ЗМІ без будь-яких доказів.

Зважаючи на це, висновки залишаються ті самі: проти мене ініційовано замовну брудну інформаційну кампанію з метою моєї дискредитації», – написал он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава заявил, что инициировал и прошел полиграф.

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