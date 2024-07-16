Как будет выглядеть модернизированная ЕСИТС: концепция Государственной судебной администрации

В Государственной судебной администрации рассказали, как будет выглядеть модернизированная Единая судебная информационно телекоммуникационная система.
Как сообщил заместитель председателя ГСА по цифровизации Леонид Сапельников, концепция модернизированной ЕСИТС предполагает наличие следующих функциональных модулей:
подсистема документооборота суда
HR – система
судейское досье
электронный архив
подсистема аналитики и отчетности
подсистема централизованного автоматического распределения
подсистема финансового учета
подсистема базы знаний
подсистема ВКЗ (видеокоференцсвязи)
Также будут созданы и технические модули:
подсистема искусственного интеллекта
подсистема OCR (распознавание сканированных текстов, PDF документов или изображений)
система программирования бизнес-процессов
система построения шаблонов
подсистема внешних интеграций
подсистема мониторинга и безопасности (SOC)
подсистема аутентификации и авторизации
Как добавили в ГСА, обеспечить обслуживание модулей ЕСИТС планируется с помощью искусственного интеллекта (AI).
Напомним, что по результатам технического аудита ЕСИТС, в ГСА сообщили, что большинство ее модулей уже морально устарели.
Следовательно, в ГСА обещают модернизировать ЕСИТС до конца 2027 года.
Автор: Вячеслав Хрипун
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