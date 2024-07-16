Как будет выглядеть модернизированная ЕСИТС: концепция Государственной судебной администрации

Обеспечить работу новой ЕСИТС поможет искусственный интеллект.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственной судебной администрации рассказали, как будет выглядеть модернизированная Единая судебная информационно телекоммуникационная система.

Как сообщил заместитель председателя ГСА по цифровизации Леонид Сапельников, концепция модернизированной ЕСИТС предполагает наличие следующих функциональных модулей:

подсистема документооборота суда

HR – система

судейское досье

электронный архив

подсистема аналитики и отчетности

подсистема централизованного автоматического распределения

подсистема финансового учета

подсистема базы знаний

подсистема ВКЗ (видеокоференцсвязи)

Также будут созданы и технические модули:

подсистема искусственного интеллекта

подсистема OCR (распознавание сканированных текстов, PDF документов или изображений)

система программирования бизнес-процессов

система построения шаблонов

подсистема внешних интеграций

подсистема мониторинга и безопасности (SOC)

подсистема аутентификации и авторизации

Как добавили в ГСА, обеспечить обслуживание модулей ЕСИТС планируется с помощью искусственного интеллекта (AI).

Напомним, что по результатам технического аудита ЕСИТС, в ГСА сообщили, что большинство ее модулей уже морально устарели.

Следовательно, в ГСА обещают модернизировать ЕСИТС до конца 2027 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.