ЄСІТС обіцяють модернізувати до кінця 2027 року

Модулі ЄСІТС будуть модернізовані або повністю замінені.

Державна судова адміністрація повідомила про початок роботи над розробкою «дорожньої карти» модернізації Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

Модернізація ЄСІТС, зокрема, передбачає заміну або суттєву модернізацію модулів ЄСІТС, а також впровадження нових IT-систем.

Завершити процес модернізації ЄСІТС планується до кінця 2027 року.

Нагадаємо, що 12 березня Вища рада правосуддя призначила на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації Леоніда Сапельнікова. З його програмою роботи на посаді заступника голови ДСА можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.