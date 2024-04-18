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ЄСІТС обіцяють модернізувати до кінця 2027 року

14:12, 18 квітня 2024
Модулі ЄСІТС будуть модернізовані або повністю замінені.
ЄСІТС обіцяють модернізувати до кінця 2027 року
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Державна судова адміністрація повідомила про початок роботи над розробкою «дорожньої карти» модернізації Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

Модернізація ЄСІТС, зокрема, передбачає заміну або суттєву модернізацію модулів ЄСІТС, а також впровадження нових IT-систем.

Завершити процес модернізації ЄСІТС планується до кінця 2027 року.

Нагадаємо, що 12 березня Вища рада правосуддя призначила на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації Леоніда Сапельнікова. З його програмою роботи на посаді заступника голови ДСА можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ЄСІТС обіцяють модернізувати до кінця 2027 року

Модулі ЄСІТС будуть модернізовані або повністю замінені.

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