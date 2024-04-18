Заблокували авто та побили: двоє неадекватних чоловіків напали на прикордонників

Неадекватних зловмисників затримала поліція.

Державна прикордонна служба України повідомила, що двоє чоловіків напали на прикордонників під час несення служби. Про це поінформували на офіційному сайті Держприкордонслужби.

Зазначається, що вночі рух службового автомобіля прикордонного наряду заблокував невідомий транспортний засіб. В ході зʼясування причин таких дій було встановлено, що особи перебувають в неадекватному стані.

«На вимогу надати документи та показати автівку чоловіки не зреагували, натомість почали агресувати й нецензурно лаятися. Раптово один з них наніс удар прикордоннику в обличчя, завдавши травм», - йдеться у заяві.

Після інциденту наряд викликав поліцію, яка і затримала порушників.

У ДПСУ додали, що за злісну непокору законній вимозі прикордонників осіб притягнуто до адмінвідповідальності. Окрім того, до Нацполіції направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

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