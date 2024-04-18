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Заблокировали авто и избили: двое неадекватных мужчин напали на пограничников

13:55, 18 апреля 2024
Неадекватных злоумышленников задержала полиция.
Заблокировали авто и избили: двое неадекватных мужчин напали на пограничников
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Государственная пограничная служба Украины сообщила, что двое мужчин напали на пограничников во время несения службы. Об этом проинформировали на официальном сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что ночью движение служебного автомобиля пограничного наряда заблокировало неизвестное транспортное средство. В ходе выяснения причин таких действий было установлено, что лица находятся в неадекватном состоянии.

«По требованию предоставить документы и показать автомобиль мужчины не среагировали, вместо этого начали агрессировать и нецензурно ругаться. Внезапно один из них нанес удар пограничнику в лицо, нанеся травмы», - говорится в заявлении.

После инцидента наряд вызвал полицию, которая и задержала нарушителей.

В ГПСУ добавили, что за злостное неповиновение законному требованию пограничников лиц привлечены к админответственности. Кроме того, в Нацполицию направлено сообщение о совершении уголовного преступления.

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