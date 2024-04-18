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Суд отказал гражданину рф в иске к Государственной миграционной службе Украины о признании беженцем

20:30, 18 апреля 2024
Истец в феврале 2021 года нелегально прибыл в Украину.
Суд отказал гражданину рф в иске к Государственной миграционной службе Украины о признании беженцем
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Закарпатский окружной административный суд установил, что истец в феврале 2021 года нелегально прибыл в Украину. Находясь в Украине около 3 месяцев, он не обратился без промедлений, как того требует Закон Украины «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите», в компетентный государственный орган с заявлением о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Факт длительного промедления с обращением за международной защитой ставит под сомнение реальность угрозы жизни истца и указывает на то, что данное обращение в миграционную службу с заявлением о международной защите после задержания истца пограничной службой обусловлено лишь потребностью в легализации на территории Украины.

Суд отметил, что критерием для приобретения лицом дополнительной защиты в Украине является наличие у нее обоснованных опасений в случае возвращения в страну гражданской принадлежности испытать серьезный ущерб: угрозу жизни из-за общераспространенного насилия в ситуации международных или внутренних вооруженных конфликтов, смертной казни, пытки и т.д.

Поскольку на территории рф не происходят вооруженные конфликты, приводящие к общераспространенному насилию, из-за чего может существовать индивидуальная угроза жизни истца в случае возвращения в страну происхождения, поэтому данный аргумент заявителя не требует исследования.

Также отсутствует опасность мобилизации истца на войну в Украине, так как, по его словам, он непригоден к военной службе.

Указанные заявителем меры в поддержку ВСУ имели место, однако фактическая попытка истца скрыть публичную персонализацию своей деятельности с помощью ВСУ (невозможность идентификации автора публикаций в социальных сетях и т.п.) противоречат его утверждениям именно публичность такой деятельности, из чего усматривается, что истец пытается манипулировать процедурой предоставления защиты в Украине.

К тому же, УСБУ предоставило информацию, что истец является фигурантом производства в сфере незаконного оборота наркотических веществ.

Суд пришел к выводу, что обжалованное истцом решение ГТС Украины об отказе в признании беженцем принято ответчиком обоснованно.

С текстом указанного решения можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений под №260/8803/23.

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