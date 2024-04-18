В Киеве уровень воды в Днепре за сутки поднялся на 46 сантиметров: есть ли угроза подтопления

В столице значительно поднялся уровень воды в Днепре.

Киевская городская военная администрация сообщила, что за последние сутки уровень Днепра в пределах Киева поднялся на 46 см. По состоянию на 18 апреля он составляет 607 см над «0» поста. Об этом сообщили в пресс-службе КГВА.

Согласно данным мониторинга, это самый высокий уровень воды этой весной.

Уровень опасности гидрологических явлений – I (желтый).

«Однако на данный момент половодья Киеву угрозы не несет. Аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Промышленные объекты и жилые массивные города вне опасности», - заявили в КГВА.

Там еще добавили, что самый высокий показатель в прошлом году 18 апреля составил 657 см над «нулем».

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