Действия гражданина по систематической продаже недвижимости можно квалифицировать как предпринимательскую деятельность, даже если в договорах не указан его статус как предпринимателя – Верховный Суд

Под категорию предпринимательской деятельности подпадает деятельность физического лица, которое не зарегистрировано субъектом предпринимательства, но занимается такой деятельностью непосредственно самостоятельно, систематически и на собственный риск, отметил Верховный Суд.

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Верховный Суд высказал позицию по налогообложению систематической продажи недвижимого имущества физическим лицом. Под категорию предпринимательской деятельности подпадает деятельность физического лица, которое не зарегистрировано субъектом предпринимательства, но занимается такой деятельностью непосредственно самостоятельно, систематически и на свой риск.

Так, как отметил Верховный Суд в постановлении от 7 марта 2024 года по делу №480/293/20, действия плательщика – физического лица можно квалифицировать как систематическую предпринимательскую деятельность, даже если в договорах не указан его статус как предпринимателя.

Обстоятельства дела

Во время невыездной налоговой проверки субъекта предпринимательской деятельности – плательщика единого налога 2 группы – было установлено осуществление дополнительной деятельности, которая не указана в налоговой декларации и имеет признаки предпринимательской.

В частности, плательщик осуществил 23 продажи недвижимого имущества в течение 2018 года на сумму, превысившую 1 млн грн (в договорах не был указан статус плательщика как предпринимателя).

Плательщик возражал против таких выводов и утверждал, что осуществлял продажу недвижимости как физическое лицо, а не как субъект предпринимательской деятельности. Требовал признать противоправными и отменить налоговые уведомления-решения и решения о применении штрафных санкций.

Сумской окружной административный суд решением от 17 ноября 2021 г. отказал в удовлетворении иска. Суд первой инстанции считал, что такая деятельность подлежит квалификации как предпринимательская, поэтому плательщик должен платить налоги как физическое лицо – предприниматель.

Второй апелляционный административный суд отменил решение первой инстанции и удовлетворил исковые требования. Суд считал, что контролирующий орган не имел достаточных доказательств для определения плательщика как физического лица – предпринимателя и применения соответствующего налогообложения.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу налоговой службы, отменив обжалуемое судебное решение и оставив в силе решение суда первой инстанции.

Как отметил КАС ВС, в налоговых правоотношениях существует разница между правовым статусом физического лица – предпринимателя и физического лица гражданина – плательщика.

В осуществлении физическим лицом предпринимательской деятельности ключевым является четкое разграничение, в каких отношениях оно выступает как предприниматель, а в каких – как физическое лицо. Физическое лицо, приобретающее статус предпринимателя, не теряет своего основного статуса как физическое лицо, а лишь приобретает дополнительный признак как предприниматель. Это не ограничивает права лица в осуществлении предпринимательской деятельности, а удостоверяет его право на такую деятельность и ответственность за него.

Под категорию предпринимательской деятельности подпадает деятельность физического лица, которое не зарегистрировано субъектом предпринимательства, но занимается такой деятельностью непосредственно самостоятельно, систематически и на свой риск.

Если основанной целью плательщика является получение прибыли от систематической продажи имущества, а не просто отчуждение избыточного имущества, это можно считать предпринимательской деятельностью.

Положения НК Украины не противоречат Конституции Украины и другим законам, поскольку не требуют принудительного обретения статуса физического лица – предпринимателя за осуществление деятельности, не имеющей признаков предпринимательской. Несмотря на отсутствие требований к обязательной регистрации физического лица как бизнесмена, законодательство устанавливает обязанности с учетом размеров и форм осуществляемой деятельности.

Действия плательщика по продаже 23 домов в течение года на сумму, превысившую 1 млн грн, необходимо квалифицировать как систематическую предпринимательскую деятельность, даже если в договорах не указан статус как предпринимателя.

Автор: Наталья Мамченко

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