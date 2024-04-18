Дії громадянина з систематичного продажу нерухомості можна кваліфікувати як підприємницьку діяльність, навіть якщо в договорах не вказано його статус як підприємця – Верховний Суд

Під категорію підприємницької діяльності підпадає діяльність фізичної особи, яка не зареєстрована суб'єктом підприємництва, але займається такою діяльністю безпосередньо самостійно, систематично і на власний ризик, зазначив Верховний Суд.

Джерело фото: dilova.com.ua

Верховний Суд висловив позицію щодо оподаткування систематичного продажу нерухомого майна фізичною особою. Під категорію підприємницької діяльності підпадає діяльність фізичної особи, яка не зареєстрована суб'єктом підприємництва, але займається такою діяльністю безпосередньо самостійно, систематично і на власний ризик.

Так, як зазначив Верховний Суд у постанові від 7 березня 2024 року по справі №480/293/20, дії платника – фізичної особи можна кваліфікувати як систематичну підприємницьку діяльність, навіть якщо в договорах не вказано її статус як підприємця.

Обставини справи

Під час невиїзної податкової перевірки суб’єкта підприємницької діяльності ― платника єдиного податку 2 групи ― було встановлено здійснення додаткової діяльності, яка не вказана в податковій декларації та має ознаки підприємницької.

Зокрема, платник здійснив 23 продажі нерухомого майна протягом 2018 року на суму, що перевищила 1 млн грн (у договорах не було вказано статус платника як підприємця).

Платник заперечував проти таких висновків та стверджував, що здійснював продаж нерухомості як фізична особа, а не як суб’єкт підприємницької діяльності. Вимагав визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення та рішення про застосування штрафних санкцій.

Сумський окружний адміністративний суд рішенням від 17 листопада 2021 року відмовив у задоволенні позову. Суд першої інстанції вважав, що така діяльність підлягає кваліфікації як підприємницька, тому платник має сплачувати податки як фізична особа – підприємець.

Другий апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позовні вимоги. Суд уважав, що контролюючий орган не мав достатніх доказів, щоб визначати платника як фізичну особу – підприємця і застосовувати відповідне оподаткування.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу податкової служби, скасувавши оскаржуване судове рішення та залишивши чинним рішення суду першої інстанції.

Як зазначив КАС ВС, у податкових правовідносинах існує різниця між правовим статусом фізичної особи – підприємця та фізичної особи громадянина – платника.

У здійсненні фізичною особою підприємницької діяльності ключовим є чітке розмежування, в яких відносинах вона виступає як підприємець, а в яких – як фізична особа. Фізична особа, яка набуває статус підприємця, не втрачає свого основного статусу як фізична особа, а лише набуває додаткової ознаки як підприємець. Це не обмежує права особи у здійсненні підприємницької діяльності, а засвідчує її право на таку діяльність та відповідальність за неї.

Під категорію підприємницької діяльності підпадає діяльність фізичної особи, яка не зареєстрована суб'єктом підприємництва, але займається такою діяльністю безпосередньо самостійно, систематично і на власний ризик.

Якщо основаною метою платника є отримання прибутку від систематичного продажу майна, а не просто відчуження надлишкового майна, це можна вважати підприємницькою діяльністю.

Положення ПК України не суперечать Конституції України та іншим законам, оскільки не вимагають примусового набуття статусу фізичної особи – підприємця за здійснення діяльності, яка не має ознак підприємницької. Попри відсутність вимог до обов'язкової реєстрації фізичної особи як підприємця, законодавство встановлює обов'язки з урахуванням обсягів та форм здійснюваної діяльності.

Дії платника з продажу 23 будинків протягом року на суму, що перевищила 1 млн грн, необхідно кваліфікувати як систематичну підприємницьку діяльність, навіть якщо в договорах не вказано статус як підприємця.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.