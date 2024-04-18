У Києві рівень води в Дніпрі за добу піднявся на 46 сантиметрів: чи є загроза підтоплення

У столиці суттєво піднявся рівень води у Дніпрі.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що за останню добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 46 см. Станом на 18 квітня він становить 607 см над «0» поста. Про це поінформували у пресслужбі КМВА.

Згідно даних моніторингу, це найвищий рівень води цієї весни.

Рівень небезпеки гідрологічних явищ - І (жовтий).

«Проте на даний момент водопілля Києву загрози не несе. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою», - заявили у КМВА.

Там ще додали, що найвищий показник минулого року 18 квітня становив 657 см над «нулем».

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