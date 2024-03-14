Що новий заступник голови ДСА з питань цифровізації судової влади пообіцяв ВРП

Як Леонід Сапельников пообіцяв Вищій раді правосуддя розібратися з проблемами ЄСІТС.

Джерело фото: ВРП

Вища рада правосуддя 12 березня призначила на посаду заступника голови Державної судової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Леоніда Сапельникова.

Відповідне рішення члени ВРП ухвалили одноголосно.

У своїй професійній кар’єрі Леонід Сапельников займався питаннями цифровізації корпорацій «Індустріальний союз Донбасу», Метінвест, компаній Укрнафта, «Медіа Група Україна», а також проектами стрімінгового сервісу OLL TV. Крім того, Леонід Сапельников був залучений до технічного аудиту ЄСІТС – Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Під час розгляду питання про своє призначення на посаду заступника голови ДСА Леонід Сапельников повідомив членам ВРП, що конкретно планує зробити на своїй посаді:

провести функціональний аудит ЄСІТС у 2024 році

побудувати цільову схему, тобто план розвитку ЄСІТС

підсилити адміністратора ЄСІТС - ДП «Інформаційні судові системи» та ДСА в цілому, новими IT – спеціалістами низки напрямків, такими як project manager, бізнес-аналітик, архітектор з безпеки, solution architect тощо

запровадити процес каталогізації сервісів – «розбити» ЄСІТС на окремі сервіси, визначити відповідальних за розвиток тих чи інших сервісів в ДП ІСС або в ДСА. Визначити ключові показники ефективності (KPI) для відповідальних за сервіси, а за наслідками виконання завдань надати оцінку діям відповідальних осіб

розробити та запровадити у 2025 році нову автоматизовану систему документообігу суду замість існуючої КП «Д-3»

домогтися можливості використання сервісів ЄСІТС у додатку «Дія»

зробити роботу ЄСІТС стабільною та стійкою до навантажень

вдосконалити існуючі центри обробки даних

домогтися мінімізації трат на обслуговування ЄСІТС

створити в «електронному суді» нові шаблони процесуальних документів - окремо для звичайних громадян, адвокатів та суддів. Наприклад, планується створити шаблони для позовів, які мають на меті встановлення фактів юридичного значення. Це дозволить звичайним громадянам, не звертаючись до адвокатів, згідно з визначеним шаблоном особисто подавати через електронний кабінет позови, наприклад, про встановлення факту народження дитини на непідконтрольній Україні території

розробити сервіс для повідомлення учасників процесу про стан розгляду їх справ і результати розгляду справ

використовувати штучний інтелект у якості допоміжного інструменту для суддів

Втім, наскільки визначені Леонідом Сапельниковим завдання, є реальними, покаже лише час.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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