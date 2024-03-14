Что новый заместитель председателя ГСА по цифровизации судебной власти пообещал Совету правосудия

Как Леонид Сапельников пообещал Высшему совету правосудия разобраться с проблемами ЕСИТС.

Источник фото: ВСП

Высший совет правосудия 12 марта назначил на должность заместителя председателя Государственной судебной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Леонида Сапельникова.

Соответствующее решение члены ВСП приняли единогласно.

В своей профессиональной карьере Леонид Сапельников занимался вопросами цифровизации корпораций «Индустриальный союз Донбасса», Метинвест, компаний Укрнафта, «Медиа Группа Украина», а также проектами стримингового сервиса OLL TV. Кроме того, Леонид Сапельников был вовлечен в процесс технического аудита ЕСИТС – Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

При рассмотрении вопроса о своем назначении на должность заместителя председателя ГСА Леонид Сапельников рассказал членам ВСП, что конкретно планирует сделать на своей должности:

провести функциональный аудит ЕСИТС в 2024 году

построить целевую схему, то есть план развития ЕСИТС

усилить администратора ЕСИТС – ГП «Информационные судебные системы» и ГСА в целом, новыми IT – специалистами ряда направлений, такими как project manager, бизнес-аналитик, архитектор по безопасности, solution architect и т. д.

внедрить процесс каталогизации сервисов – «разбить» ЕСИТС на отдельные сервисы, определить ответственных за развитие тех или иных сервисов в ГП ИСС или ГСА. Определить ключевые показатели эффективности (KPI) для ответственных за сервисы, а по результатам выполнения задач дать оценку действиям ответственных лиц

разработать и внедрить в 2025 году новую автоматизированную систему документооборота суда вместо существующей КП «Д-3»

добиться возможности использования сервисов ЕСИТС в приложении «Дія»

сделать работу ЕСИТС стабильной и устойчивой к нагрузкам

усовершенствовать существующие центры обработки данных

добиться минимизации трат на обслуживание ЕСИТС

создать в «электронном суде» новые шаблоны процессуальных документов – отдельно для обычных граждан, адвокатов и судей. Например, планируется создать шаблоны для исков, имеющих целью установление фактов юридического значения. Это позволит обычным гражданам, не обращаясь к адвокатам, согласно определенному шаблону лично подавать через электронный кабинет иски, например, об установлении факта рождения ребенка на неподконтрольной Украине территории

разработать сервис для уведомления участников процесса о состоянии рассмотрения их дел и результатах рассмотрения дел

использовать искусственный интеллект в качестве вспомогательного инструмента для судей

Впрочем, насколько определенные Леонидом Сапельниковым задачи, реальны для выполнения, покажет только время.

Автор: Вячеслав Хрипун

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