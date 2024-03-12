Хто буде відповідати за цифровізацію судової влади: відоме прізвище

Заступником голови ДСА з питань цифровізації призначено Леоніда Сапельникова, який раніше працював у компаніях ІСД та Метінвест.

Джерело фото - ВРП

Вища рада правосуддя 12 березня 2024 року тимчасово (до закінчення воєнного стану та проведення повноцінного конкурсу) призначила на посаду заступника голови Державної судової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Леоніда Сапельникова.

«За» відповідне рішення проголосували усі 15 членів Вищої ради правосуддя.

До своїх обов’язків Леонід Сапельников має приступити вже 13 березня.

Нагадаємо, що у своїй професійній кар’єрі Леонід Сапельников займався питаннями цифровізації корпорацій «Індустріальний союз Донбасу», Метінвест, компанії «Медіа Група Україна», а також проектами стрімінгового сервісу OLL TV.

Під час співбесіди з членами ВРП Леонід Сапельников повідомив, що знає як вирішити проблеми «електронного суду» та системи ЄСІТС в цілому. Також він зазначив, що планує залучити до роботи в ДСА своїх знайомих фахівців з IT-сектору.

Нагадаємо, що ще одним кандидатом на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації був в. о. директора підконтрольного ДСА державного підприємства «ЦЕНТР СУДОВИХ СЕРВІСІВ» Мартин Герасим. Втім, до кандидата виникла низка запитань щодо проблем з ЄСІТС у минулі роки.

Леонід Сапельников та Мартин Герасим

Як кандидати у грудні проходили співбесіди з відповідною комісією, раніше повідомляла «Судово-юридична газета».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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