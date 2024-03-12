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Кто будет отвечать за цифровизацию судебной власти: известна фамилия

15:52, 12 марта 2024
Заместителем председателя ГСА по вопросам цифровизации назначен Леонид Сапельников, ранее работавший в компаниях ИСД и Метинвест.
Кто будет отвечать за цифровизацию судебной власти: известна фамилия
Источник фото - ВСП
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Высший совет правосудия 12 марта 2024 года временно (до окончания военного положения и проведения полноценного конкурса) назначил на должность заместителя председателя Государственной судебной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Леонида Сапельникова.

«За» соответствующее решение проголосовали все 15 членов Высшего совета правосудия.

К своим обязанностям Леонид Сапельников должен приступить уже 13 марта.

Напомним, что в своей профессиональной карьере Леонид Сапельников занимался вопросами цифровизации корпораций «Индустриальный союз Донбасса», Метинвест, компании «Медиа Группа Украина», а также проектами стримингового сервиса OLL TV.

Во время собеседования с членами ВСП Леонид Сапельников сообщил, что знает, как решить проблемы «электронного суда» и системы ЕСИТС в целом. Также он отметил, что планирует привлечь для работы в ГСА своих знакомых специалистов по IT-сектору.

Напомним, что еще одним кандидатом на должность заместителя председателя ГСА по вопросам цифровизации был и. о. директора подконтрольного ГСА государственного предприятия «ЦЕНТР СУДЕБНЫХ СЕРВИСОВ» Мартын Герасим. Впрочем, к кандидату возник ряд вопросов, касающихся проблемам с ЕСИТС в прошлые годы.

Леонид Сапельников и Мартин Герасим

Как в декабре кандидаты проходили собеседования с соответствующей комиссией, ранее сообщала «Судебно-юридическая газета».

Автор: Вячеслав Хрипун

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