Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина подписала Меморандум с ЕС о финансировании за выполнение Ukraine Facility и кредитное соглашение – что нужно выполнить для получения средств

Некоторые из индикаторов, которые Украина должна реализовать для получения денег от ЕС, уже выполнены, в частности, это принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы и усиление самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В НАПК размышляют, как эффективно проверить сотни тысяч деклараций за три отчетных периода

Также НАПК необходимо провести 10 тыс. специальных проверок.

В Печерский районный суд Киева временно ищут шесть судей

ВККС объявила о возможности временного перевода в наиболее загруженный суд Украины.

Кто будет отвечать за цифровизацию судебной власти: известна фамилия

Заместителем председателя ГСА по вопросам цифровизации назначен Леонид Сапельников, ранее работавший в компаниях ИСД и Метинвест.

В ВАКС сообщили, с какой проблемой может столкнуться конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС

Во время конкурса может возникнуть проблема с количеством и качеством кандидатов на должности судей.

  1. В Украине

Как облагается НДФЛ предоставление в аренду земельных паев: разъяснение

20:31, 12 марта 2024
Объект налогообложения НДФЛ по предоставлению в аренду земли сельхозназначения определяется исходя из размера арендной платы по договору аренды, но не менее 3% определенной стоимости земли.
Как облагается НДФЛ предоставление в аренду земельных паев: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, как облагается НДФЛ предоставление в аренду земельных паев.

Отмечается, что согласно пп. 170.1.1 НКУ налоговым агентом плательщика налога – арендодателя относительно его дохода от предоставления в аренду (эмфитевзис) земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая является арендатор.

При этом объект налогообложения определяется исходя из размера арендной платы, указанной в договоре аренды, но не менее минимальной суммы арендного платежа, установленной законодательством по вопросам аренды земли.

Статьей 21 Закона Украины от 06.10.1998 №161-ХІV «Об аренде земли» с изменениями и дополнениями определено, что размер, условия и сроки внесения арендной платы за землю устанавливаются с согласия сторон в договоре аренды (кроме сроков внесения арендной платы за земельные участки) государственной и коммунальной собственности, устанавливаемых в соответствии с НКУ).

В то же время согласно ст. 1 Указа Президента Украины от 02.02.2002 №92/2002 «О дополнительных мерах по социальной защите крестьян – собственников земельных участков и земельных долей (паев)», с изменениями и дополнениями, плата за аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения, земельных долей (паев) должно составлять не менее 3 проц. определенной в соответствии с законодательством стоимости земельного участка, земельной доли (пая).

При этом условиями Типового договора аренды земельной доли (пая), утвержденного приказом Государственного комитета Украины по земельным ресурсам от 17.01.2000 №5, с изменениями и дополнениями, предусмотрено, что размер арендной платы определяется по договоренности между сторонами, но не может быть меньше размера, установленного действующим законодательством.

Таким образом, объект налогообложения налогом на доходы физических лиц по операциям по предоставлению в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая) определяется исходя из размера арендной платы, указанной в договоре аренды, но не менее 3 проц. определенной в соответствии с законодательством стоимости земельного участка, земельной доли (пая).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді