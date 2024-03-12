Как облагается НДФЛ предоставление в аренду земельных паев: разъяснение

Объект налогообложения НДФЛ по предоставлению в аренду земли сельхозназначения определяется исходя из размера арендной платы по договору аренды, но не менее 3% определенной стоимости земли.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, как облагается НДФЛ предоставление в аренду земельных паев.

Отмечается, что согласно пп. 170.1.1 НКУ налоговым агентом плательщика налога – арендодателя относительно его дохода от предоставления в аренду (эмфитевзис) земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая является арендатор.

При этом объект налогообложения определяется исходя из размера арендной платы, указанной в договоре аренды, но не менее минимальной суммы арендного платежа, установленной законодательством по вопросам аренды земли.

Статьей 21 Закона Украины от 06.10.1998 №161-ХІV «Об аренде земли» с изменениями и дополнениями определено, что размер, условия и сроки внесения арендной платы за землю устанавливаются с согласия сторон в договоре аренды (кроме сроков внесения арендной платы за земельные участки) государственной и коммунальной собственности, устанавливаемых в соответствии с НКУ).

В то же время согласно ст. 1 Указа Президента Украины от 02.02.2002 №92/2002 «О дополнительных мерах по социальной защите крестьян – собственников земельных участков и земельных долей (паев)», с изменениями и дополнениями, плата за аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения, земельных долей (паев) должно составлять не менее 3 проц. определенной в соответствии с законодательством стоимости земельного участка, земельной доли (пая).

При этом условиями Типового договора аренды земельной доли (пая), утвержденного приказом Государственного комитета Украины по земельным ресурсам от 17.01.2000 №5, с изменениями и дополнениями, предусмотрено, что размер арендной платы определяется по договоренности между сторонами, но не может быть меньше размера, установленного действующим законодательством.

Таким образом, объект налогообложения налогом на доходы физических лиц по операциям по предоставлению в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая) определяется исходя из размера арендной платы, указанной в договоре аренды, но не менее 3 проц. определенной в соответствии с законодательством стоимости земельного участка, земельной доли (пая).

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