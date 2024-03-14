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Денис Маслов: Одних арестованных российских активов для восстановления недостаточно и рф придется платить репарации

Выплата репараций должна производиться в том числе за счет возможной продажи рф своих полезных ископаемых, отметил председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов

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Денис Маслов: Одних арестованных российских активов для восстановления недостаточно и рф придется платить репарации

09:40, 14 марта 2024
Выплата репараций должна производиться в том числе за счет возможной продажи рф своих полезных ископаемых, отметил председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов
Денис Маслов: Одних арестованных российских активов для восстановления недостаточно и рф придется платить репарации
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Одних лишь арестованных за границей российских активов для восстановления недостаточно. Поэтому рф должна после нашей победы платить репарации. Об этом заявил народный депутат от фракции «Слуга народа», глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.

«Те российские активы, которые заморожены за границей, должны быть переданы Украине. Европейское сообщество уже определилось по передаче Украине доходов от таких активов. Речь идет о примерно 4,4 млрд евро за два предыдущих года. Этого недостаточно для возобновления нашего государства.

Также есть предложение главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о предоставлении Украине кредитов под залог замороженных российских активов. Есть определенные заявления официальных лиц США. Так что прогресс в вопросе относительно взыскания российских активов в пользу Украины есть», - отметил политик.

Он подчеркнул, что одних этих средств для восстановления Украины недостаточно, и рф должна после нашей победы платить репарации.

«Выплата репараций должна производиться в том числе за счет возможной продажи рф своих полезных ископаемых. Только это может являться условием разрешения им это делать. Также одним из источников покрытия ущерба, нанесенного украинскому бизнесу и гражданам, будут гранты или взносы в специальный фонд от стран, которые поддерживают Украину сейчас, таких как ЕС, США, Япония, члены G7, Южная Корея и т. д.», - сказал парламентарий.

По его словам, еще один важный источник восстановления – это наши собственные ресурсы, которые появятся после восстановления экономики Украины, которая сможет сама генерировать доходы.

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в 2024 году у Украины есть планы получить доступ к доходам от замороженных российских активов. Общее количество замороженных активов, связанных с рф, за рубежом составляет около 300 млрд дол. Наибольшая доля – это активы рф в Евросоюзе и странах Большой семерки, уже удалось идентифицировать 260 млрд евро.

Впрочем, Украина за 2 года не смогла получить ни одной части этих средств. Некоторые банкиры и юристы в Великобритании, например, предупреждают, что громкие конфискации активов рискуют повредить репутации Лондон как международного финансового центра и могут вызвать вопросы соблюдения принципа верховенства права.

Замминистра юстиции Ирина Мудрая ранее отмечала, что в Бельгии и Люксембурге находятся 210 млрд евро в финансовых учреждениях Euroclear и Clearstream. Еще около 50 млрд евро находятся в США (от $5 до 8 млрд), Японии, Великобритании, Канаде, Австралии и Швейцарии. По ее словам, обсуждаются два пути использования сверхдоходов от обездвиженных средств для помощи Украине. Первый – это налогообложение доходов с замороженных активов Euroclear и дальнейшее направление этих средств Украине. Второй – направление в пользу Украины непосредственно сверхприбылей. Сумма растет до 4-5 млрд евро в год, но для реализации необходимо изменить законодательство ЕС, что может оказаться непростым процессом.

Ранее западные СМИ сообщали, что 15 марта Европейская комиссия представит план мер по перечислению доходов, полученных от замороженных активов российского центрального банка в бюджет ЕС.

Автор: Наталя Мамченко 

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