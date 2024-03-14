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Денис Маслов: Самих арештованих російських активів для відбудови недостатньо і рф доведеться платити репарації

Виплата репарацій повинна відбуватися у тому числі за рахунок можливих продажів росією своїх корисних копалин, зазначив голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов.

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Денис Маслов: Самих арештованих російських активів для відбудови недостатньо і рф доведеться платити репарації

09:40, 14 березня 2024
Виплата репарацій повинна відбуватися у тому числі за рахунок можливих продажів росією своїх корисних копалин, зазначив голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов.
Денис Маслов: Самих арештованих російських активів для відбудови недостатньо і рф доведеться платити репарації
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Самих арештованих за кордоном російських активів для відбудови недостатньо. Тому рф має після нашої перемоги платити репарації. Про це заявив народний депутат від фракції «Слуга народу», голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов.
«Ті російські активи, які заморожені за кордоном, мають бути передані Україні. Європейська спільнота вже визначилася щодо передачі Україні доходів від таких активів. Ідеться про приблизно 4,4 млрд євро за два попередні роки. Цього недостатньо для відновлення нашої держави.

Також є пропозиція очільника МЗС Великої Британії Девіда Кемерона щодо надання Україні кредитів під заставу заморожених російських активів. Є певні заяви офіційних осіб США. Тож прогрес у питанні стосовно стягнення російських активів на користь України є», - зазначив політик.

Він наголосив, що самих цих коштів для відбудови України недостатньо, і рф має після нашої перемоги платити репарації.

«Виплата репарацій повинна відбуватися у тому числі за рахунок можливих продажів росією своїх корисних копалин. Лише це може бути умовою дозволу їм це робити. Також одним із джерел покриття збитків, завданих українському бізнесу та громадянам, будуть гранти або внески до спеціального фонду від країн, які підтримують Україну зараз, як-от ЄС, США, Японія, члени G7, Південна Корея тощо», - сказав парламентарій.

За його словами, ще одне важливе джерело відновлення – це наші власні ресурси, які з’являться після відновлення економіки України, яка матиме можливість сама генерувати доходи. 

Нагадаємо, нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у 2024 році Україна має плани отримати доступ до доходів від заморожених російських активів. Загальна кількість заморожених активів, пов’язаних з рф, за кордоном становить біля 300 млрд дол. Найбільша частка — це активи рф в Євросоюзі та країнах Великої сімки, вже вдалося ідентифікувати 260 млрд євро. 

Втім, Україна за 2 роки не змогла отримати жодної частини від цих коштів. Деякі банкіри та юристи у Великій Британії, наприклад, попереджають, що гучні конфіскації активів ризикують зашкодити репутації Лондон як міжнародного фінансового центру і можуть викликати питання щодо дотримання принципу верховенства права.

Заступник міністра юстиції Ірина Мудра раніше зазначала, що у Бельгії та Люксембурзі знаходяться 210 млрд євро у фінансових установах Euroclear i Clearstream. Ще близько 50 млрд євро знаходяться у США (від $5 до 8 млрд), в Японії, Великій Британії, Канаді, Австралії та Швейцарії. За її словами, обговорюються два шляхи використання надприбутків від знерухомлених коштів для допомоги Україні. Перший це оподаткування прибутків з заморожених активів Euroclear та подальше спрямування цих коштів Україні. Другий – спрямування на користь України безпосередньо надприбутків. Сума зростає до 4-5 млрд євро на рік, але для втілення необхідно змінити законодавство ЄС, що може виявитись непростим процесом.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що 15 березня Європейська комісія представить план заходів з перерахування прибутків, отриманих від заморожених активів російського центрального банку до бюджету ЄС. 

Автор: Наталя Мамченко 

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