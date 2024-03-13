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  1. В Украине

Денис Малюська заявил, что Киев готов согласиться на финпомощь от США в кредит, если это ее ускорит

21:06, 13 марта 2024
По словам главы Минюста, если такая дискуссия затянет процесс предоставления финансовой помощи, то «отложим дискуссию в сторону и возьмем все, что дадут».
Денис Малюська заявил, что Киев готов согласиться на финпомощь от США в кредит, если это ее ускорит
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Министр юстиции Денис Малюська во время визита в США заявил, что получил «достаточно оптимистичные» сигналы от американских законодателей о принятии дополнительной помощи Украине. Об этом пишет «Reuters».

По словам министра, он с заместительницей Ириной Мудрой встретился с большим количеством законодателей и те заверили, что понимают важность дальнейшей помощи Украине.

«Мы призываем оставить в стороне какие-либо разногласия или политические споры, направленные на внутренние потребности, поскольку мы видим, что в обоих лагерях – и республиканцы, и демократы – все соглашаются, что поддержка должна быть предоставлена», – сказал Малюська.

Отвечая на вопрос о предложении трансформировать 8,5 миллиарда долларов из пакета помощи в кредит, а не грант, Малюська сказал, что окончательное решение будет за Минфином. По его словам, Киев однозначно предпочел бы грант, но, скорее всего, согласился бы на предложение.

«Если такая дискуссия затянет процесс предоставления финансовой помощи, то давайте отложим дискуссию в сторону и возьмем все, что дадут», - сказал он.

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