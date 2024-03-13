Денис Малюська заявив, що Київ готовий погодитись на фіндопомогу від США у кредит, якщо це її прискорить

За словами очільника Мін'юсту, якщо така дискусія затягне процес надання фінансової допомоги, то «відкладемо дискусію в сторону і візьмемо все, що дадуть».

Міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що отримав «досить оптимістичні» сигнали від американських законодавців щодо ухвалення додаткової допомоги Україні. Про це пише «Reuters».

За словами міністра, він із заступницею Іриною Мудрою зустрівся із великою кількістю законодавців й ті запевнили, що розуміють важливість подальшої допомоги Україні.

«Ми закликаємо залишити осторонь будь-які розбіжності чи політичні суперечки, спрямовані на внутрішні потреби, оскільки ми бачимо, що в обох таборах – і республіканці, і демократи – всі погоджуються, що підтримка має бути надана», – сказав Малюська.

Відповідаючи на питання щодо пропозиції трансформувати 8,5 мільярдів доларів з пакета допомоги у кредит, а не грант, Малюська сказав, що остаточне рішення буде за Мінфіном. За його словами, Київ однозначно віддав би перевагу гранту, але, швидше за все, погодився би на пропозицію.

«Якщо така дискусія затягне процес надання фінансової допомоги, то давайте відкладемо дискусію в сторону і візьмемо все, що дадуть», - сказав він.

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