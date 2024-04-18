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ЕСИТС обещают модернизировать до конца 2027 года

14:12, 18 апреля 2024
Модули ЕСИТС будут модернизированы или полностью заменены.
ЕСИТС обещают модернизировать до конца 2027 года
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Государственная судебная администрация сообщила о начале работы по разработке «дорожной карты» модернизации Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

Модернизация ЕСИТС, в частности, предполагает замену или существенную модернизацию модулей ЕСИТС, а также внедрение новых IT-систем.

Завершить процесс модернизации ЕСИТС планируется к концу 2027 года.

Напомним, что 12 марта Высший совет правосудия назначил на должность заместителя председателя ГСА по цифровизации Леонида Сапельникова. С его программой работы в должности заместителя главы ГСА можно ознакомиться по ссылке.

Следует отметить, что цифровизация судебной системы предусмотрена Планом Ukraine Facility, за выполнение которого Украина будет получать средства от ЕС.

При этом средства за перечень шагов, среди которых цифровизация судебной системы и налаживание ИТ-решений в судебной системе, должны поступить в рамках 15 взноса(4 квартал 2027 г.) от европейских партнеров.

Общая сумма этого взноса (за совокупность шагов, среди которых цифровизация), составит 1,4 млрд. евро, которые будут полностью кредитными.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описывала, в чем состоит План Ukraine Facility в контексте реформы судебной ветви власти.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ЕСИТС обещают модернизировать до конца 2027 года

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