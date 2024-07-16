Як буде виглядати модернізована ЄСІТС: концепція Державної судової адміністрації

Забезпечити роботу нової ЄСІТС допоможе штучний інтелект.

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У Державній судовій адміністрації розповіли, як буде виглядати модернізована Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система.

Як повідомив заступник голови ДСА з питань цифровізації Леонід Сапельніков, концепція модернізованої ЄСІТС передбачає наявність наступних функціональних модулів:

підсистема документообігу суду

HR – система

суддівське досьє

електронний архів

підсистема аналітики та звітності

підсистема централізованого автоматичного розподілу

підсистема фінансового обліку

підсистема бази знань

підсистема ВКЗ (відеокоференцзв’язку)

Також будуть створені і технічні модулі:

підсистема штучного інтелекту

підсистема OCR (розпізнавання сканованих текстів, PDF документів або зображень)

система програмування бізнес-процесів

система побудови шаблонів

підсистема зовнішніх інтеграцій

підсистема моніторингу та безпеки (SOC)

підсистема аутентифікації та авторизації

Як додали у ДСА, забезпечити обслуговування модулів ЄСІТС планується за допомогою штучного інтелекту (AI).

Нагадаємо, що за наслідками технічного аудиту ЄСІТС, в ДСА повідомили, що більшість її модулів вже морально застаріли.

Відтак, в ДСА обіцяють модернізувати ЄСІТС до кінця 2027 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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