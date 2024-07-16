Як буде виглядати модернізована ЄСІТС: концепція Державної судової адміністрації

У Державній судовій адміністрації розповіли, як буде виглядати модернізована Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система.
Як повідомив заступник голови ДСА з питань цифровізації Леонід Сапельніков, концепція модернізованої ЄСІТС передбачає наявність наступних функціональних модулів:
підсистема документообігу суду
HR – система
суддівське досьє
електронний архів
підсистема аналітики та звітності
підсистема централізованого автоматичного розподілу
підсистема фінансового обліку
підсистема бази знань
підсистема ВКЗ (відеокоференцзв’язку)
Також будуть створені і технічні модулі:
підсистема штучного інтелекту
підсистема OCR (розпізнавання сканованих текстів, PDF документів або зображень)
система програмування бізнес-процесів
система побудови шаблонів
підсистема зовнішніх інтеграцій
підсистема моніторингу та безпеки (SOC)
підсистема аутентифікації та авторизації
Як додали у ДСА, забезпечити обслуговування модулів ЄСІТС планується за допомогою штучного інтелекту (AI).
Нагадаємо, що за наслідками технічного аудиту ЄСІТС, в ДСА повідомили, що більшість її модулів вже морально застаріли.
Відтак, в ДСА обіцяють модернізувати ЄСІТС до кінця 2027 року.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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