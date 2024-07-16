У ВККС радять кандидатам в апеляційні суди «не зубрити» правильні відповіді

Спроба завчити вірні відповіді на тести може зіграти з кандидатами злий жарт, вказали у ВККС.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів опублікувала повний перелік тестових завдань кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів апеляційних судів з вірними відповідями до них.

«На перший погляд здається, що маючи питання і відповіді до них, а також професійний досвід і знання, підготуватися до тестування нескладно. Але, хто хоч раз у житті складав тести, ну хоча б на водійське посвідчення, знає, що мати знання і досвід з предмету тестування і скласти тест – то дві великі різниці. В академічному світі є усталений вислів «навичка проходити тестування». Саме її, а не знань, переважно бракує, коли проходиш тестування. Висновок такий: до тестування треба готуватися» - зазначили у ВККС.

Тому там зібрали «неочевидні поради», які допоможуть систематизувати тестову базу і готуватися до кваліфікаційного оцінювання ефективно.

По-перше, у ВККС радять не намагатися вивчати тестові завдання з файлу, в якому містяться правильні відповіді.

«Це найгірший варіант для навчання. Автоматично здорова пам'ять буде вихоплювати послідовний перелік питань і відповідей. Вам буде видаватися, що все зрозуміло, і ви все знаєте, а насправді, коли отримаєте тест з рандомно вибраними завданням і зміненою порядковістю відповідей, механічна пам'ять «не спрацює.

Відформатуйте та збережіть два окремі файли: з правильними відповідями і без.

Готуватися варто, використовуючи файл БЕЗ правильних відповідей» - зазначили у ВККС.

Також там радять розділити всю кількість тестових запитань на кількість днів навчання, залишивши мінімум 5-6 днів на повторення.

«Кількість тестів для вивчення щодня має бути приблизно рівна. Однак, орієнтуйтеся також і на їх зміст. Не варто розривати вивчення тестів, які стосуються одного інституту, на різні дні. Це забезпечить системність розуміння.

Складіть календар чи графік вивчення вами тестових завдань, визначивши конкретні дні для вивчення кожної групи тестів. Намагайтеся не порушувати графік.

Щодня вирішуйте тестові завдання. Їх теж доцільно розділити на групи, об’єднані одним інститутом чи підінститутом. Тут, знову ж таки, про системність знань. Серед виокремленої вами групи тестових завдань, вивчання яких ви розпочинаєте, фактично буде три групи:

1) ті, які ви добре знаєте

2) ті, щодо правильної відповіді у яких, ви сумніваєтеся

3) ті, відповідей на які, ви не знаєте.

Окремо надрукуйте чи напишіть у стовпчик номери тестових завдань, які ви сьогодні будете вивчати. Аналізуючи тестові завдання, записуйте навпроти номера завдання правильну, на ваш погляд, відповідь. Не робіть це безпосередньо у файлі з тестовими запитаннями. Знову ж таки, зорова, механічна пам'ять потім зіграє погану роль.

Насамперед, запишіть відповіді на ті завдання, щодо яких ви впевнені, та звірте свої відповіді з правильними. Якщо помилок немає, переходьте до наступної групи запитань. При виявленні помилок у ваших відповідях, зверніться до відповідного нормативного акту, з’ясуйте для себе, в чому ви помилилися.

Другу групу запитань (сумнівні) пройдіть за таким же алгоритмом. Єдине, тут, звичайно, буде більше запитань, у відповідях на які ви помилилися.

Третю групу запитань аналізуйте відразу з нормативно-правовим актом і самостійно знаходьте правильні відповіді на тестові завдання. Тільки коли ви знайшли в нормативно-правовому акті правильну відповідь та написали її навпроти номера завдання, звірте виконані тестові завдання з наявними правильними відповідями.

Проаналізуйте ще раз тестові завдання, які ви пройшли. Далі, для самоперевірки, напишіть випадкові номери завдань з тої групи, яку ви зараз вивчали, та запишіть на них відповіді. Перевірте правильність їх вирішення, співставивши з наявними правильними відповідями. Такий алгоритм самоперевірки можна використовувати і на наступний день, перед вивченням наступної групи завдань, і щодо всієї бази тестових завдань після закінчення навчання» - пояснили у ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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