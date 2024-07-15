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ВККС оприлюднила тестові питання і вірні відповіді для кандидатів в апеляційні суди

17:54, 15 липня 2024
Вже відомі правильні відповіді на тести для кандидатів в апеляційні суди – ВККС оприлюднила тестові завдання.
ВККС оприлюднила тестові питання і вірні відповіді для кандидатів в апеляційні суди
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Вища кваліфікаційна комісія суддів опублікувала перелік питань тестування в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів. 

Питання оприлюднені з правильними відповідями. Тобто, кандидати на посади суддів апеляційних судів зможуть відразу побачити, яка відповідь буде вірною.

Іспит відбудеться не раніше ніж через 45 днів після оприлюднення тестової бази.

Тестова база містить більше 12 000 питань і відповідей до них: 1000 питань загального блоку та близько 3000 питань по кожній юрисдикції.

Тестова база була розроблена Національною школою суддів України за сприяння проєктів міжнародної технічної допомоги.

Серед питань є, наприклад, виключно яким законом можуть вноситись зміни до Закону України «Про правотворчу діяльність», де правильною є відповідь «Про внесення змін до Закону України «Про правотворчу діяльність».

Із указаним переліком питань можливо ознайомитися нижче.

  • перелік питань анонімного тестування загальних знань у сфері права для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів апеляційних судів;
  • перелік питань анонімного тестування із адміністративної спеціалізації для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів апеляційних судів;
  • перелік питань анонімного тестування із господарської спеціалізації для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів апеляційних судів;
  • перелік питань анонімного тестування із кримінальної спеціалізації для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів апеляційних судів;
  • перелік питань анонімного тестування із цивільної спеціалізації для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів апеляційних судів.

Автор: Наталя Мамченко 

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