У Німеччині на переїзд 39 хом'яків виділили 2,5 млн євро

На переїзд кожного хом'яка з бюджету виділили 64 102 євро.

Фото: Bild

Влада німецького Ерфурта вирішила розширити територію однієї зі шкіл. Для цього розглянули 18 земельних ділянок, обрали одну. Але виявилося, що там мешкають прості польові хом'яки (cricetus cricetus). Їхня популяція в Німеччині скорочується з 1970-х, тому вони взяті під захист, передає Bild.

Як зазначає видання, загалом на майданчику нарахували 39 хом'яків. Їх вирішено переселити до іншого місця.

Місцеві чиновники розробили документ під назвою «Генеральний план про хом'яків з Блуменштрасою» та виділили на переїзд кожного 64 102 євро. Таким чином, загальна вартість переселення гризунів склала 2,5 млн євро, пише Thüringer Allgemeine.

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