В Германии на переезд 39 хомяков выделили 2,5 млн евро

На переезд каждого хомяка из бюджета выделили 64 102 евро.

Фото: Bild

Власти немецкого Эрфурта решили расширить территорию одной из школ. Для этого рассмотрели 18 земельных участков, выбрали один. Но оказалось, что там обитают обыкновенные полевые хомяки (cricetus cricetus). Их популяция в Германии сокращается с 1970-х, поэтому они взяты под защиту, передает Bild.

Как отмечает издание, всего на площадке насчитали 39 хомяков. Их решено переселить в другое место.

Местные чиновники разработали документ под названием «Генеральный план о хомяках с Блуменштрассе» и выделили на переезд каждого 64 102 евро. Таким образом общая стоимость переселения грызунов составила 2,5 млн евро, пишет Thüringer Allgemeine.

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