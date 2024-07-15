Суд закрыл уголовное дело против Дональда Трампа о хранении секретных документов в его клубе по основаниям незаконного назначения прокурора

Судья указала на неконституционность назначения специального прокурора по делу Трампа.

Источник фото: Seth Wenig / Associated Press

Уголовное дело против кандидата в президенты США Дональда Трампа по обвинениям в том, что он незаконно хранил секретные документы в своем клубе Мар-а-Лаго, было закрыто 15 июля председательствующим судьей из Флориды. Она постановила, что специальный прокурор, открывший дело, был назначен в нарушение Конституции США.

Как сообщает The Guardian, решение окружной судьи США Эйлин Кэннон почти наверняка будет обжаловано специальными прокурорами в апелляционный суд США. Прокуроры также могут потребовать передачи дела другому судье, если решение будет отменено.

В прошлом году Трампу было предъявлено обвинение в хранении документов уровня национальной безопасности в Мар-а-Лаго и препятствовании попыткам правительства получить их, в том числе из-за того, что оно частично отклонило повестку великого жюри, которая обязывала его вернуть любые секретные документы в Департамент юстиции. Трамп не признал себя виновным.

Напомним, команда Трампа считает сам факт назначения специальных прокуроров для расследования по разным делам неконституционным. По другим аналогичным делам суды неоднократно подтверждали право Министерства юстиции США назначать специальных прокуроров для ведения политически щепетильных расследований.

Автор: Наталя Мамченко

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