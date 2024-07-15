Опубликован Порядок прохождения начальной подготовки судьи в НШСУ и все три программы начальной подготовки судей

Начальная подготовка будет проводиться продолжительностью не более 350 академических часов и не более двух месяцев.

Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала порядок прохождения начальной подготовки судьи в Национальной школе судей и соответствующие программы начальной подготовки – для судей местных общих, административных, хозяйственных судов.

Соответствующий порядок и программы ВККС утвердила 10 июля 2024 года. Их разработчик – Национальная школа судей.

Утвержденный Порядок сейчас будет касаться тех судей, которые хотя и получили соответствующие указы Президента о назначении, однако не проходили подготовку в НШСУ вместе с участниками отбора 2017 года.

Начальная подготовка будет проводиться продолжительностью не более 350 академических часов и не больше двух месяцев.

Учетными единицами времени теоретически практической подготовки слушателей является академический час (40 минут). Занятия проводятся парами – 80 минут без перерыва.

Продолжительность дня начальной подготовки составляет не более восьми академических часов в день. Продолжительность недели начальной подготовки составляет пять дней.

Начальная подготовка может быть очной (online или offline), дистанционной (в режиме отложенного времени) или смешанной.

Интересно, что в Порядке указано, что в случаях проведения обучающих мероприятий в режиме онлайн, судьи должны присутствовать с включенной камерой (ноутбука, компьютера, мобильного телефона, планшета) в течение всего времени проведения учебного мероприятия.

Прохождение судьей, у которого при назначении на должность отсутствует стаж работы в должности судьи, начальной подготовки является основанием для получения судьей полномочий по осуществлению правосудия.

Основаниями для зачисления судьи, у которого при назначении на должность отсутствует стаж работы в должности судьи для прохождения начальной подготовки, соответственно, являются:

Указ Президента Украины о назначении судей;

информация (письмо, приказ) суда, в котором работает судья, о направлении судьи для прохождения подготовки;

личное письменное заявление судьи или личное электронное заявление судьи.

Также судья, у которого при назначении на должность отсутствует стаж работы в должности судьи, должен заполнить электронную регистрационную форму, после чего и осуществляется зачисление приказом НШСУ для прохождения начальной подготовки.

Непосредственный контроль над прохождением слушателями начальной подготовки осуществляют кураторы. Кураторами являются работники структурных подразделений, определенных приказом ректора НШСУ, ответственными за проведение начальной подготовки.

Тематика теоретико-практической части начальной подготовки объединена в модули и блоки.

Модуль – завершенная часть (тема) теоретически-практической подготовки Программы.

Блок – набор модулей, изучаемых одновременно в соответствии с логикой профессиональной подготовки.

Программу начальной подготовки составляют Общий и Специализированный (по юрисдикции) блоки.

Общий блок Программы содержит модули по основам организации работы суда и исполнению судьей профессиональных обязанностей при осуществлении правосудия. Целью изучения этого блока есть получение навыков работы в суде для осуществления правосудия, выработка навыков взаимодействия с коллегами, работниками аппарата суда и участниками судебного процесса, а также профессиональной психологической адаптации к судейской деятельности.

Специализированный блок Программы делится на четыре специализации: гражданская, хозяйственная, уголовная, административная. Целью обучения из этого блока является получение навыков осуществления правосудия в соответствии с избранной специализацией, применением норм материального и процессуального права и принятия решений, а также применение Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практики Европейского суда по правам человека.

По результатам прохождения начальной подготовки судья получает Сертификат.

Судья – слушатель НШСУ, может быть отчислен из школы судей, что фактически означает и окончание его пути к реальной судейской работе.

Основания для отчисления:

на основании заявления судьи по основаниям, предусмотренным Законом;

за отсутствие в учебных мероприятиях независимо от формы проведения более 15 процентов времени начальной подготовки;

совершение дисциплинарного проступка.

Отсутствием на обучающих мероприятиях считается также участие без включенной камеры (ноутбука, компьютера, мобильного телефона, планшета), проводимой онлайн более 15 процентов времени начальной подготовки.

В случае отсутствия слушателя на учебных мероприятиях какой-либо формы проведения без уважительных причин или участия без включенной камеры (ноутбука, компьютера, мобильного телефона, планшета) на обучении составляется на основании скрининга соответствующий акт об отсутствии слушателя на занятиях.

Копия (выписка) приказа НШСУ об отчислениях из начальной подготовки направляются в суд по месту работы судьи и ВККСУ. В случае не прохождения судьей начальной подготовки, выписка из приказа НШСУ об отчислении также направляется в Высший совет правосудия (далее – ВСП).

С полными текстами Порядка и всеми тремя программами подготовки судей можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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