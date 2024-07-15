Оприлюднено Порядок проходження початкової підготовки судді в НШСУ та усі програми початкової підготовки суддів

Початкова підготовка буде проводитися тривалістю не більше 350 академічних годин та не довше двох місяців.

Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила Порядок проходження початкової підготовки судді в Національної школі суддів та відповідні програми початкової підготовки – для суддів місцевих загальних, адміністративних, господарських судів.

Відповідний Порядок та програми ВККС затвердила 10 липня 2024 року. Їх розробник – Національна школа суддів.

Затверджений Порядок наразі буде стосуватися тих суддів, які хоча й отримали відповідні укази Президента про призначення, однак не проходили підготовку в НШСУ разом з учасниками добору 2017 року.

Початкова підготовка буде проводитися тривалістю не більше 350 академічних годин та не довше двох місяців.

Обліковими одиницями часу теоретично-практичної підготовки слухачів є академічна година (40 хвилин). Заняття проводяться парами - 80 хвилин без перерви.

Тривалість дня початкової підготовки становить не більше восьми академічних годин на день. Тривалість тижня початкової підготовки становить п’ять днів.

Початкова підготовка може бути очною (online або offline), дистанційною (у режимі відкладеного часу) або змішаною.

Цікаво, що у Порядку зазначено, що у випадках проведення навчальних заходів в режимі онлайн, судді повинні бути присутніми из увімкненою камерою (ноутбука, комп’ютера, мобільного телефону, планшета) протягом усього часу проведення навчального заходу.

Проходження суддею, в якого при призначенні на посаду відсутній стаж роботи на посаді судді, початкової підготовки є підставою набуття суддею повноважень із здійснення правосуддя.

Підставами для зарахування судді, в якого при призначенні на посаду відсутній стаж роботи на посаді судді для проходження початкової підготовки, відповідно, є:

Указ Президента України про призначення суддів;

інформація (лист, наказ) суду, в якому працює суддя, про направлення судді для проходження підготовки;

особиста письмова заява судді, або особиста електронна заява судді.

Також суддя, в якого при призначенні на посаду відсутній стаж роботи на посаді судді, має заповнити електрону реєстраційну форму, після чого відбуеться зараховування наказом НШСУ для проходження початкової підготовки.

Безпосередній контроль за проходженням слухачами початкової підготовки здійснюють куратори. Кураторами є працівники структурних підрозділів, визначених наказом ректора НШСУ відповідальними за проведення початкової підготовки.

Тематика теоретично-практичної частини початкової підготовки об’єднана в модулі та блоки.

Модуль - завершена частина (тема) теоретично-практичної підготовки Програми.

Блок - набір модулів, що вивчаються одночасно відповідно до логіки професійної підготовки.

Програму початкової підготовки складають Загальний та Спеціалізований (за юрисдикціями) блоки.

Загальний блок Програми містить модулі з основ організації роботи суду та виконання суддею професійних обов’язків при здійсненні правосуддя. Метою вивчення цього блоку є отримання навичок роботи в суді для здійснення правосуддя, вироблення навичок взаємодії з колегами, працівниками апарату суду та учасниками судового процесу, а також професійної психологічної адаптації до суддівської діяльності.

Спеціалізований блок Програми поділяється на чотири спеціалізації: цивільна, господарська, кримінальна, адміністративна. Метою навчання з цього блоку є отримання навичок щодо здійснення правосуддя відповідно до обраної спеціалізації, застосування норм матеріального і процесуального права та ухвалення рішень, а також застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини.

За результатами проходження початкової підготовки суддя отримує Сертифікат.

Суддю – слухача НШСУ, може бути відраховано зі школи суддів, що фактично означає і закінчення шляху до реальної суддівської роботи.

Підстави відрахування:

на підставі заяви судді з підстав, передбачених Законом;

за відсутність на навчальних заходах незалежно від форми проведення більше 15 відсотків часу початкової підготовки;

вчинення дисциплінарного проступку.

Відсутністю на навчальних заходах вважається також участь без увімкненої камери (ноутбука, комп’ютера, мобільного телефону, планшета), що проводиться онлайн більше 15 відсотків часу початкової підготовки.

У разі відсутності слухача на навчальних заходах будь-якої форми проведення без поважних причин або участі без увімкненої камери (ноутбука, комп’ютера, мобільного телефону, планшета) на навчанні, складається на підставі скринінгу відповідний акт про відсутність слухача на заняттях.

Копія (витяг) наказу НШСУ про відрахування з початкової підготовки надсилаються до суду за місцем роботи судді та ВККСУ. У випадку непроходження суддею початкової підготовки, витяг з наказу НШСУ про відрахування також надсилається до Вищої ради правосуддя (далі - ВРП).

З повними текстами Порядку та усіма трьома програмами програми підготовки суддів можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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