В Україні святкують День логіста та День працівника фінмоніторингу — що ще відзначають 28 листопада

08:35, 28 листопада 2025
28 листопада проходить наймасштабніший розпродаж року — Чорна п’ятниця.
В Україні святкують День логіста та День працівника фінмоніторингу — що ще відзначають 28 листопада
В Україні дата 28 листопада насичена відразу кількома професійними та міжнародними подіями.

День працівника системи фінансового моніторингу

В Україні 28 листопада щороку відзначають День працівника системи фінансового моніторингу. Свято встановлено Указом Президента №523/2020 та покликане підкреслити вагомий внесок фахівців, які працюють над запобіганням відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення. Саме ці спеціалісти забезпечують міжнародну довіру до фінансової системи України та її стабільність у глобальному середовищі.

Всеукраїнський день логіста

Остання п’ятниця листопада традиційно є професійним святом українських логістів. Логістика відіграє ключову роль у функціонуванні бізнесу, державних структур та гуманітарних місій — від планування маршрутів до оптимізації витрат. Логісти відповідають за те, щоб товар вчасно та без втрат дістався до пункту призначення, навіть за складних умов.

Міжнародний день системного інженера

Цього дня світ відзначає професію, без якої сучасна цифрова інфраструктура була б неможливою. Системні інженери забезпечують роботу внутрішніх мереж, програмного забезпечення, кіберзахист і технічну стабільність підприємств. Їхня робота поєднує математичну точність, технічні знання та навички комунікації.

Всесвітній день милосердя

28 листопада також відзначають Всесвітній день милосердя — дату, присвячену ненасильству, доброті та співчуттю. Свято бере коріння з індійських традицій і нагадує про важливість гуманізму в сучасному світі.

Чорна п’ятниця

У цей день відбувається наймасштабніший розпродаж року. Чорна п’ятниця прийшла зі США, де стартує наступного дня після Дня подяки. Магазини пропонують рекордні знижки, а покупці починають займати черги ще до світанку. У світі цей день став символом старту зимового шопінгу.

День без покупок

Поряд із розпродажами існує й протилежна ініціатива. День без покупок виник у 1992 році в Канаді як заклик до усвідомленого споживання. У США він співпадає з Чорною п’ятницею, тоді як у Європі зазвичай проходить наступного дня — у суботу. Мета — привернути увагу до надмірного споживання та екологічного навантаження.

