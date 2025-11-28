В Украине празднуют День логиста и День работника финмониторинга — что еще отмечают 28 ноября

28 ноября проходит самый масштабный распродаж года — Черная пятница.

В Украине дата 28 ноября насыщена сразу несколькими профессиональными и международными событиями.

День работника системы финансового мониторинга

В Украине 28 ноября ежегодно отмечают День работника системы финансового мониторинга. Праздник установлен Указом Президента №523/2020 и призван подчеркнуть весомый вклад специалистов, которые работают над предотвращением отмывания средств, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Именно эти специалисты обеспечивают международное доверие к финансовой системе Украины и ее стабильность в глобальной среде.

Всеукраинский день логиста

Последняя пятница ноября традиционно является профессиональным праздником украинских логистов. Логистика играет ключевую роль в функционировании бизнеса, государственных структур и гуманитарных миссий — от планирования маршрутов до оптимизации расходов. Логисты отвечают за то, чтобы товар вовремя и без потерь дошел до пункта назначения, даже в сложных условиях.

Международный день системного инженера

В этот день мир отмечает профессию, без которой современная цифровая инфраструктура была бы невозможной. Системные инженеры обеспечивают работу внутренних сетей, программного обеспечения, киберзащиту и техническую стабильность предприятий. Их работа сочетает математическую точность, технические знания и коммуникативные навыки.

Всемирный день милосердия

28 ноября также отмечают Всемирный день милосердия — дату, посвященную ненасилию, доброте и состраданию. Праздник берет корни в индийских традициях и напоминает о важности гуманизма в современном мире.

Черная пятница

В этот день проходит самый масштабный распродаж года. Черная пятница пришла из США, где стартует на следующий день после Дня благодарения. Магазины предлагают рекордные скидки, а покупатели начинают занимать очереди еще до рассвета. Во всем мире этот день стал символом начала зимнего шопинга.

День без покупок

Наряду с распродажами существует и противоположная инициатива. День без покупок возник в 1992 году в Канаде как призыв к осознанному потреблению. В США он совпадает с Черной пятницей, тогда как в Европе обычно проводится на следующий день — в субботу. Цель — привлечь внимание к чрезмерному потреблению и экологической нагрузке.

