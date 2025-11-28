Олександр Шовковський покинув «Динамо» — хто став новим тренером біло-синіх

Клуб оголосив про звільнення всього тренерського штабу та призначив Ігоря Костюка виконувачем обов’язків головного тренера.

У київському «Динамо» офіційно повідомили про звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера першої команди. Разом із ним припинив роботу й увесь тренерський штаб «біло-синіх».

За інформацією клубу, обов’язки головного тренера тимчасово виконуватиме наставник команди U19 Ігор Костюк.

У заяві зазначено: «Тренерський штаб першої команди звільнено від виконання обов'язків. Виконувачем обов’язків головного тренера призначено Ігоря Костюка».

До штабу Шовковського входили Еміліан Карас, Олег Гусєв, Сергій Федоров, Михайло Михайлов, Мацей Кендзьорек та Артем Яшкін.

Олександр Шовковський очолив «Динамо» в листопаді 2023 року після відставки Мірчі Луческу. Спершу працював як в.о., а вже у грудні отримав статус повноцінного головного тренера.

Під його керівництвом команда провела один із найяскравіших сезонів останніх років.

Шовковський — один із найбільш титулованих гравців в історії «Динамо».

З 1992 по 2016 рік він провів у клубі 637 матчів (рекорд), виграв 31 трофей та був капітаном.

