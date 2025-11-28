  1. Общество
Александр Шовковский покинул «Динамо» — кто стал новым тренером бело-синих

08:53, 28 ноября 2025
Клуб объявил об увольнении всего тренерского штаба и назначил Игоря Костюка исполняющим обязанности главного тренера.
У киевском «Динамо» официально сообщили об увольнении Александра Шовковского с должности главного тренера первой команды. Вместе с ним прекратил работу и весь тренерский штаб «бело-синих».

По информации клуба, обязанности главного тренера временно будет исполнять наставник команды U19 Игорь Костюк.

В заявлении отмечено: «Тренерский штаб первой команды освобожден от выполнения обязанностей. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк».

В штаб Шовковского входили Эмилиан Карас, Олег Гусев, Сергей Федоров, Михаил Михайлов, Мацей Кендзьорек и Артем Яшкин.

Александр Шовковский возглавил «Динамо» в ноябре 2023 года после отставки Мирчи Луческу. Сначала работал как и.о., а уже в декабре получил статус полноценного главного тренера.

Под его руководством команда провела один из самых ярких сезонов последних лет.

Шовковский — один из самых титулованных игроков в истории «Динамо».

С 1992 по 2016 год он провел в клубе 637 матчей (рекорд), выиграл 31 трофей и был капитаном.

