  1. В Україні

Більше половини військових купують спорядження самі — аудит виявив проблеми тилового забезпечення ЗСУ

09:19, 28 листопада 2025
Аудит показав системні порушення у закупівлях, нестачу фінансування та низьку якість забезпечення, що змушує військових покривати потреби власним коштом.
Більше половини військових купують спорядження самі — аудит виявив проблеми тилового забезпечення ЗСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рахункова палата оприлюднила ключові висновки аудиту оборонних закупівель за тиловим напрямом у 2024 році. Перевірка охопила діяльність Міністерства оборони та ДП «Державний оператор тилу» і виявила системні недоліки, що безпосередньо впливають на забезпечення військових.

Основні висновки аудиту

1. Нова модель тилових закупівель не дала очікуваного результату

Запроваджена у 2024 році оновлена модель тилових закупівель: коли Міноборони формує політику та контролює якість, а ДП «ДОТ» безпосередньо проводить необхідні закупівлі – має потенціал до розвитку, однак через системні недоліки очікуваного результату не забезпечила. Функції між відомством та підприємством фактично розмежовані лише частково.

Міноборони не забезпечило оптимальний розподіл закупівельних функцій між своїми підрозділами та службою державного замовника. Через несистемні кадрові рішення витрати на утримання підрозділів, залучених до тилового забезпечення, зросли на 35 млн грн.

Загальні адміністративні видатки сфери виросли до 285 млн грн — у 3,4 раза більше, ніж у 2023 році.

2. Брак коштів та неефективне їх використання

На продовольче й речове забезпечення у бюджеті закладено лише 44,5% від потреби; на пальне — 73%.

Армія частково «проїдала» запаси, тоді як 400 млн грн залишилися невикористаними.

Понад 11 млрд грн, переданих ДП «ДОТ» як передоплата, не забезпечили своєчасних поставок:

  • продукція на 10 млрд грн не поставлена в строки;
  • 800 млн грн повернуто до бюджету;
  • 31 млн грн перетворилися на прострочену заборгованість.

3. Недоліки у проведенні закупівель

Аудитори з’ясували, що хоча ДП «ДОТ» і здійснило 95% процедур закупівель через електронну систему, однак через допущені порушення та помилки в тендерній документації 100 лотів (7.2% оголошених) були оскаржені та скасовані, 216 (15,5%) – визнані неуспішними через відсутність пропозицій.

Прозорість закупівель відбір надійних постачальників не гарантувала: із 718 контрактів у 60% випадків обсяги або строки постачання були змінені на гірші умови для держави. 40 контрактів розірвано.

Постачальники, яким переносилися терміни поставок, уникали відповідальності та сплати санкцій за несвоєчасне та неналежне виконання зобов’язань. Поряд з цим через нерезультативну претензійно-позовну роботу і неналежне застосування банківських гарантій бюджет недоотримав близько 2 млрд грн нарахованих штрафних санкцій.

Виявлені випадки неправомірного підвищення вартості закупівель майже на 98 млн грн.

4. Цифровізація просувається нерівномірно

Цифровізація процесів тилового забезпечення просувається нерівномірно: автоматизовані стратегічний та оперативний рівні — де плануються потреби, формуються бюджети і проводяться закупівельні процедури. Однак тактичний рівень — облік у частинах та на складах — залишається поза цифровізацією.

Без цього неможливо точно оцінювати реальні потреби та контролювати рух майна.

Що кажуть військові: опитування 25 тисяч захисників

Спільне опитування Міноборони та Рахункової палати засвідчило масштаб проблем:

  • Лише 25% задоволені спорядженням.
  • 60% змушені купувати спорядження за власні кошти.
  • Понад половина незадоволені якістю харчування.
  • 26% повідомили про нестачу пального.

Рахункова палата надала рекомендації уряду, Міноборони та ДП «ДОТ».

За словами члена Рахункової палати Геннадія Пліса, оновлена модель тилових закупівель має потенціал, але поки далека від «системи без збоїв». Усунення виявлених проблем має зменшити корупційні ризики та підвищити довіру військових.

Звіт буде направлено до Верховної Ради, профільного комітету, Кабміну, Президента та Офісу Генпрокурора.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові армія військовослужбовці Рахункова палата

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]