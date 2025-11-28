Более половины военнослужащих покупают снаряжение сами — аудит выявил проблемы тылового обеспечения ВСУ

Аудит показал системные нарушения в закупках, нехватку финансирования и низкое качество обеспечения, что вынуждает военнослужащих покрывать потребности за свой счет.

Счетная палата обнародовала ключевые выводы аудита оборонных закупок по тыловому направлению в 2024 году. Проверка охватила деятельность Министерства обороны и ГП «Государственный оператор тыла» и выявила системные недостатки, которые напрямую влияют на обеспечение военнослужащих.

Основные выводы аудита

1. Новая модель тыловых закупок не дала ожидаемого результата

Внедренная в 2024 году обновленная модель тыловых закупок: когда Минобороны формирует политику и контролирует качество, а ГП «ДОТ» непосредственно проводит необходимые закупки – имеет потенциал для развития, однако из-за системных недостатков ожидаемого результата не обеспечила. Функции между ведомством и предприятием фактически разграничены лишь частично.

Минобороны не обеспечило оптимальное распределение закупочных функций между своими подразделениями и службой государственного заказчика. Из-за несистемных кадровых решений расходы на содержание подразделений, вовлеченных в тыловое обеспечение, выросли на 35 млн грн.

Общие административные расходы сферы выросли до 285 млн грн — в 3,4 раза больше, чем в 2023 году.

2. Нехватка средств и неэффективное их использование

На продовольственное и вещевое обеспечение в бюджете заложено лишь 44,5% от потребности; на топливо — 73%.

Армия частично «проедала» запасы, тогда как 400 млн грн остались неиспользованными.

Свыше 11 млрд грн, переданных ГП «ДОТ» как предоплата, не обеспечили своевременных поставок:

продукция на 10 млрд грн не поставлена в сроки;

800 млн грн возвращено в бюджет;

31 млн грн превратились в просроченную задолженность.

3. Недостатки в проведении закупок

Аудиторы выяснили, что хотя ГП «ДОТ» и осуществило 95% процедур закупок через электронную систему, однако из-за допущенных нарушений и ошибок в тендерной документации 100 лотов (7,2% объявленных) были оспорены и отменены, 216 (15,5%) – признаны неуспешными из-за отсутствия предложений.

Прозрачность закупок не гарантировала отбора надежных поставщиков: из 718 контрактов в 60% случаев объемы или сроки поставки были изменены на более худшие условия для государства. 40 контрактов расторгнуты.

Поставщики, которым переносились сроки поставок, избегали ответственности и уплаты санкций за несвоевременное и ненадлежащее выполнение обязательств. Наряду с этим из-за нерезультативной претензионно-исковой работы и ненадлежащего применения банковских гарантий бюджет недополучил около 2 млрд грн начисленных штрафных санкций.

Выявлены случаи неправомерного повышения стоимости закупок почти на 98 млн грн.

4. Цифровизация продвигается неравномерно

Цифровизация процессов тылового обеспечения продвигается неравномерно: автоматизированы стратегический и оперативный уровни — где планируются потребности, формируются бюджеты и проводятся закупочные процедуры. Однако тактический уровень — учет в частях и на складах — остается вне цифровизации.

Без этого невозможно точно оценивать реальные потребности и контролировать движение имущества.

Что говорят военнослужащие: опрос 25 тысяч защитников

Совместный опрос Минобороны и Счетной палаты подтвердил масштаб проблем:

Лишь 25% довольны снаряжением.

60% вынуждены покупать снаряжение за собственные средства.

Более половины недовольны качеством питания.

26% сообщили о нехватке топлива.

Счетная палата предоставила рекомендации правительству, Минобороны и ГП «ДОТ».

По словам члена Счетной палаты Геннадия Плиса, обновленная модель тыловых закупок имеет потенциал, но пока далека от «системы без сбоев». Устранение выявленных проблем должно снизить коррупционные риски и повысить доверие военнослужащих.

Отчет будет направлен в Верховную Раду, профильный комитет, Кабмин, Президента и Офис Генпрокурора.

