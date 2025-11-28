  1. В Україні

На Київщині встановили перше модульне підземне укриття на 48 осіб за 5,5 млн гривень

09:11, 28 листопада 2025
У Бородянці запрацювало сучасне укриття нового типу – у 6 разів дешевше за стаціонарне.
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України
У центрі Бородянки на Київщині встановлено перше модульне підземне укриття, збудоване Державним агентством відновлення. Монтаж тривав менше місяця: підготовчі роботи розпочалися 21 серпня 2025 року, об’єкт готовий з 10 вересня. Вартість — 5,5 млн грн. Про це повідомили в Мінрозвитку.

Укриття розраховане на 48 осіб, розташоване під землею, має два виходи, системи опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення, пожежну сигналізацію та автономне енергоживлення на акумуляторах і генераторі. Обладнане пандусом, підйомником та автоматичними дверима, що відчиняються під час тривоги.

Споруду виготовлено в Україні, її випробовували військові. У Бородянці планують встановити ще п’ять таких укриттів.

Модульні укриття монтуються за два тижні та коштують близько 220 тис. євро (проти 1,3 млн євро та двох років будівництва стаціонарного сховища на 100 осіб). Їх пріоритетно розгортатимуть у 240 прифронтових громадах.

Для прискорення закупівель укриття внесуть до е-каталогу Prozorro Market. Два інші українські виробники завершують розробку власних моделей.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

