В Киевской области установили первое модульное подземное укрытие на 48 человек за 5,5 млн гривен

09:11, 28 ноября 2025
В Бородянке заработало современное укрытие нового типа – в 6 раз дешевле стационарного.
Фото: Министерство развития общин и территорий Украины
В центре Бородянки в Киевской области установлено первое модульное подземное укрытие, построенное Государственным агентством восстановления. Монтаж длился менее месяца: подготовительные работы начались 21 августа 2025 года, объект готов с 10 сентября. Стоимость – 5,5 млн грн. Об этом сообщили в Минразвития.

Убежище рассчитано на 48 человек, расположено под землей, имеет два выхода, системы отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения, пожарную сигнализацию и автономное энергоснабжение на аккумуляторах и генераторе. Оборудовано пандусом, подъемником и автоматическими дверями, которые открываются во время тревоги.

Сооружение изготовлено в Украине, его испытывали военные. В Бородянке планируют установить еще пять таких укрытий.

Модульные укрытия монтируются за две недели и стоят около 220 тыс. евро (против 1,3 млн евро и двух лет строительства стационарного убежища на 100 человек). Их приоритетно развернут в 240 прифронтовых общинах.

Для ускорения закупок укрытия внесут в е-каталог Prozorro Market. Два других украинских производителя завершают разработку собственных моделей.

 

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Киевская область укрытие Министерство развития общин и территорий

