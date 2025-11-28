Пенсію може отримати інша людина — українцям нагадали про оформлення довіреності

Виплати за довіреністю дозволені лише за умови нотаріального оформлення документа та обмежені строком у 12 місяців.

Українцям роз’яснили правила отримання пенсійних виплат за довіреністю. Йдеться про норми статті 47 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яка дозволяє пенсіонерам доручати отримання коштів іншим особам.

Що має бути у довіреності

У ПФУ наголошують: документ має бути нотаріально посвідченим та містити:

дату і місце складання;

повні дані довірителя та представника;

адресу проживання представника;

перелік повноважень;

строк дії довіреності.

Довіреність без дати або підписів автоматично визнається недійсною.

Головне обмеження: не більше року

Навіть якщо довіреність оформлена на триваліший термін, фактичний період виплати пенсії за нею не може перевищувати 12 місяців. Після цього пенсіонер має підтвердити бажання продовжити виплату.

Якщо пенсію отримують через пошту

Представник зобов’язаний кожного разу пред’являти довіреність працівнику поштового відділення.

Після завершення 12-місячного строку сам пенсіонер має особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ та подати заяву на продовження виплати.

Якщо пенсія надходить через банк

Тут діють інші правила. Якщо представник отримує пенсію понад рік, банк повинен повідомити про це Пенсійний фонд не пізніше 28 числа місяця, коли минув річний термін. Після цього пенсіонер має особисто подати нову заяву до ПФУ.

Якщо він цього не зробить, виплату автоматично переведуть на поштове відділення.

