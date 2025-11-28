  1. В Украине
Пенсию может получить другой человек — украинцам напомнили об оформлении доверенности

09:55, 28 ноября 2025
Выплаты по доверенности разрешены только при нотариальном оформлении документа и ограничены сроком в 12 месяцев.
Пенсию может получить другой человек — украинцам напомнили об оформлении доверенности
Украинцам разъяснили правила получения пенсионных выплат по доверенности. Речь идет о нормах статьи 47 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которая позволяет пенсионерам поручать получение средств другим лицам.

Что должно быть в доверенности

В ПФУ отмечают: документ должен быть нотариально удостоверен и содержать:

  • дату и место составления;
  • полные данные доверителя и представителя;
  • адрес проживания представителя;
  • перечень полномочий;
  • срок действия доверенности.

Доверенность без даты или подписей автоматически признается недействительной.

Главное ограничение: не более года

Даже если доверенность оформлена на более длительный срок, фактический период выплаты пенсии по ней не может превышать 12 месяцев. После этого пенсионер должен подтвердить желание продолжить выплату.

Если пенсию получают через почту

Представитель обязан каждый раз предъявлять доверенность работнику почтового отделения.

По завершении 12-месячного срока сам пенсионер должен лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ и подать заявление на продление выплаты.

Если пенсия поступает через банк

Здесь действуют другие правила. Если представитель получает пенсию более года, банк должен уведомить об этом Пенсионный фонд не позднее 28 числа месяца, когда истек годовой срок. После этого пенсионер должен лично подать новое заявление в ПФУ.

Если он этого не сделает, выплату автоматически переведут на почтовое отделение.

