Державна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю — що треба знати

Право на державну соціальну допомогу мають низка категорій осіб.

Призначення та виплата щомісячної державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (державна соціальна допомога) здійснюється відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” та Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області.

Кому призначається

Право на державну соціальну допомогу мають:

особи, які досягли віку 65 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або яким установлено інвалідність в установленому порядку;

особи з інвалідністю I групи, якщо вони не одержують пенсію;

діти померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи.

Державна соціальна допомога призначається за умови, що особа:

не одержує пенсію або соціальні виплати відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, та допомоги, відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (крім осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”);

є малозабезпеченою особою (особа, середньомісячний сукупний дохід якої за попередні шість календарних місяців, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує прожитковий мінімум, визначений для осіб, які втратили працездатність, – у 2025 році 2 361,00 грн.

Особам з інвалідністю І групи та дітям померлого годувальника державна соціальна допомога призначається незалежно від доходу.

Особам з інвалідністю з дитинства або дітям з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, ці виплати призначаються одночасно.

В якому розмірі призначається допомога

Розмір державної соціальної допомоги встановлюється, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

150% – на трьох і більше дітей померлого годувальника (3 541,5 грн);

120% – на двох дітей померлого годувальника (2 833,20 грн);

100% – на одну дитину померлого годувальника, особам з інвалідністю I групи, жінкам, яким присвоєно звання “Мати-героїня” (2 361 грн);

80% – особам з інвалідністю II групи (1 888,80 грн);

60% – особам з інвалідністю III групи (1 416,60 грн);

50% – священнослужителям (1 180,50 грн);

30% – особам, які досягли віку 65 років (708,30 грн).

Особам, у яких щомісячний розмір державної соціальної допомоги не досягає прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру (постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265).

На який термін призначається

Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за допомогою:

особам, які досягли віку 65 років – довічно;

особам з інвалідністю – на весь час інвалідності;

дітям померлого годувальника – до досягнення 18 років (дітям, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше 23 років, дітям-сиротам – до 23 років).

Коли проводиться перерахунок

Перерахунок розміру призначеної державної соціальної допомоги проводиться автоматично, без звернення одержувача, у разі:

зміни / встановлення групи інвалідності;

збільшення прожиткового мінімуму.

Необхідні документи:

Для отримання державної соціальної допомоги потрібно подати заяву, до якої додаються:

паспорт, РНОКПП, трудова книжка (пред’являється при подачі заяви);

декларація про доходи (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника);

Для недієздатних осіб додатково подаються:

рішення суду про визнання особи недієздатною;

рішення про призначення опікуна (для особи, якій призначено опікуна);

Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника додатково подаються:

свідоцтво про народження дитини;

документи, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (у разі потреби);

свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

довідка закладу загальної середньої освіти про те, що дитина навчається (у разі потреби).

документи, що підтверджують опіку чи представництво (за потреби).

Як звернутись

Звернутись за оформленням допомоги можна:

особисто до сервісного центру територіального управління Пенсійного фонду України, до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП;

онлайн (за технічної можливості) – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійного фонду України або Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія) з накладенням кваліфікованого електронного підпису;

поштовим відправленням на адресу територіального управління Пенсійного фонду України.

