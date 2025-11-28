Государственная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью — что нужно знать

Назначение и выплата ежемесячной государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью (государственная социальная помощь) осуществляется в соответствии с Законом Украины “О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью” и Порядком назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи на уход, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 02.04.2005 № 261. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области.

Кому назначается

Право на государственную социальную помощь имеют:

лица, достигшие возраста 65 лет и не имеющие права на пенсию согласно законодательству или которым установлена инвалидность в установленном порядке;

лица с инвалидностью I группы, если они не получают пенсию;

дети умершего кормильца, который на день смерти не имел страхового стажа, необходимого для назначения пенсии для лица с инвалидностью III группы.

Государственная социальная помощь назначается при условии, что лицо:

не получает пенсию или социальные выплаты согласно Закону Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании”, а также помощь согласно Закону Украины “О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью” (кроме лиц с инвалидностью с детства или детей с инвалидностью, которые имеют право на государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца согласно Закону Украины “О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью” и государственную социальную помощь согласно Закону Украины “О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью”);

является малозажиточным лицом (лицо, среднемесячный совокупный доход которого за предыдущие шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением помощи, не превышает прожиточный минимум, определенный для лиц, потерявших трудоспособность, – в 2025 году 2 361,00 грн).

Лицам с инвалидностью I группы и детям умершего кормильца государственная социальная помощь назначается независимо от дохода.

Лицам с инвалидностью с детства или детям с инвалидностью, которые имеют право на государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца согласно Закону Украины “О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью” и государственную социальную помощь согласно Закону Украины “О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью”, такие выплаты назначаются одновременно.

В каком размере назначается помощь

Размер государственной социальной помощи устанавливается, исходя из размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность:

150% – на трех и более детей умершего кормильца (3 541,5 грн);

120% – на двух детей умершего кормильца (2 833,20 грн);

100% – на одного ребенка умершего кормильца, лиц с инвалидностью I группы, женщин, которым присвоено звание “Мать-героиня” (2 361 грн);

80% – лицам с инвалидностью II группы (1 888,80 грн);

60% – лицам с инвалидностью III группы (1 416,60 грн);

50% – священнослужителям (1 180,50 грн);

30% – лицам, достигшим 65 лет (708,30 грн).

Лицам, у которых ежемесячный размер государственной социальной помощи не достигает прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, предоставляется ежемесячная государственная адресная помощь в сумме, недостающей до указанного размера (постановление Кабинета Министров Украины от 26.03.2008 № 265).

На какой срок назначается

Государственная социальная помощь назначается со дня обращения за помощью:

лицам, достигшим 65 лет – пожизненно;

лицам с инвалидностью – на весь срок инвалидности;

детям умершего кормильца – до достижения 18 лет (детям, которые учатся, – до окончания обучения, но не дольше 23 лет; детям-сиротам – до 23 лет).

Когда проводится перерасчет

Перерасчет размера назначенной государственной социальной помощи проводится автоматически, без обращения получателя, в случае:

изменения / установления группы инвалидности;

увеличения прожиточного минимума.

Необходимые документы

Для получения государственной социальной помощи нужно подать заявление, к которому добавляются:

паспорт, РНОКПП, трудовая книжка (предъявляется при подаче заявления);

декларация о доходах (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца).

Для недееспособных лиц дополнительно подаются:

решение суда о признании лица недееспособным;

решение о назначении опекуна (для лица, которому назначен опекун).

Для назначения социальной помощи детям умершего кормильца дополнительно подаются:

свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем (при необходимости);

свидетельство о смерти кормильца или решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявлении умершим;

справка учреждения общего среднего образования о том, что ребенок учится (при необходимости);

документы, подтверждающие опеку или представительство (при необходимости).

Как обратиться

Обратиться за оформлением помощи можно:

лично в сервисный центр территориального управления Пенсионного фонда Украины, к уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады, Центра предоставления административных услуг;

онлайн (при технической возможности) – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины или Единый государственный веб-портал электронных услуг (Портал Дія) с наложением квалифицированной электронной подписи;

почтовым отправлением на адрес территориального управления Пенсионного фонда Украины.