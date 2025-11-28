Верховний Суд роз’яснив: хто може підписати судове рішення, якщо суддя втратив доступ до КЕП

Якщо суддя на момент надсилання до ЄДРСР судового рішення втратив можливість підписання його власним кеп, голова суду може уповноважити іншу особу на підписання.

Якщо суддя, який ухвалив рішення, з об’єктивних причин не може підписати його своїм кваліфікованим електронним підписом, це не є підставою для затримки внесення документа до Єдиного державного реєстру судових рішень. У таких випадках голова суду має право офіційно уповноважити іншу посадову особу на підписання рішення замість судді, що забезпечує безперервність документообігу та своєчасне оприлюднення актів правосуддя. На цьому наголосив Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду.

Обставини справи №907/421/24:

ФОП у касаційній скарзі вказував, що повний текст оскаржуваної постанови, розміщеної на порталі Електронний суд, в порушення не підписаний КЕП усіх суддів, що входили до складу колегії суддів апеляційного суду, що є підставою для скасування оскаржуваної постанови відповідно до положень п.1 ч.1 ст.310 ГПК України.

Позиція ВС:

КГС ВС не підтримав доводів скаржника з огляду на таке.

Згідно з Порядком ведення ЄДРСР, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 № 1200/0/15-18 зі змінами: у разі надсилання до Реєстру судових рішень та окремих думок суддів, що ухвалювались суддями, які на момент настання необхідності надсилання до Реєстру відповідного електронного примірника втратили можливість його підписання власним КЕП, такі електронні примірники підписує власним КЕП та надсилає до Реєстру особа, визначена наказом голови суду, в якому зберігається судова справа. У разі відсутності такого наказу електронні примірники підписує власним КЕП та надсилає до Реєстру голова суду, в якому зберігається судова справа, або особа, яка виконує його обов'язки. Електронний примірник відповідного наказу в день його підписання із зазначенням прізвищ, імен, по батькові та контактних телефонів таких осіб, їх електронних адрес та посилених сертифікатів відкритих ключів КЕП вноситься до АСДС та надсилається адміністратору (п.2 розділу ІІІ).

Відтак, якщо суддя/судді на момент настання необхідності надсилання до ЄДРСР відповідного електронного примірника судового рішення втратили можливість його підписання власним КЕП голова відповідного суду може уповноважити іншу особу на підписання власним КЕП електронного примірника судового рішення замість судді, який не може накласти КЕП особисто, шляхом винесення відповідного наказу та/або у разі відсутності такого наказу електронні примірники підписує власним КЕП та надсилає до Реєстру голова суду, в якому зберігається судова справа, або особа, яка виконує його обов'язки.

