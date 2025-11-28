Верховный Суд разъяснил: кто может подписать судебное решение, если судья утратил доступ к КЭП

Если судья на момент отправки в ЕГРСР судебного решения утратил возможность подписать его собственным КЭП, председатель суда может уполномочить другое лицо на подписание.

Если судья, который принял решение, по объективным причинам не может подписать его своей квалифицированной электронной подписью, это не является основанием для задержки внесения документа в Единый государственный реестр судебных решений. В таких случаях председатель суда имеет право официально уполномочить другое должностное лицо на подписание решения вместо судьи, что обеспечивает непрерывность документооборота и своевременное обнародование актов правосудия. На этом подчеркнул Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №907/421/24:

ФЛП в кассационной жалобе указывал, что полный текст обжалуемого постановления, размещённого на портале Электронный суд, в нарушение не подписан КЭП всех судей, входивших в состав коллегии судей апелляционного суда, что является основанием для отмены обжалуемого постановления в соответствии с положениями п.1 ч.1 ст.310 ХПК Украины.

Позиция ВС:

КХС ВС не поддержал доводов заявителя с учетом следующего.

Согласно Порядку ведения ЕГРСР, утвержденного решением Высшего совета правосудия от 19.04.2018 № 1200/0/15-18 с изменениями: в случае отправки в Реестр судебных решений и отдельных мнений судей, которые принимались судьями, утратившими на момент необходимости отправки в Реестр соответствующего электронного экземпляра возможность его подписания собственным КЭП, такие электронные экземпляры подписывает собственным КЭП и отправляет в Реестр лицо, определенное приказом председателя суда, в котором хранится судебное дело. В случае отсутствия такого приказа электронные экземпляры подписывает собственным КЭП и отправляет в Реестр председатель суда, в котором хранится судебное дело, либо лицо, исполняющее его обязанности. Электронный экземпляр соответствующего приказа в день его подписания с указанием фамилий, имен, отчеств и контактных телефонов таких лиц, их электронных адресов и усиленных сертификатов открытых ключей КЭП вносится в АСДС и отправляется администратору (п.2 раздела III).

Следовательно, если судья/судьи на момент необходимости отправки в ЕГРСР соответствующего электронного экземпляра судебного решения утратили возможность его подписания собственным КЭП, председатель соответствующего суда может уполномочить другое лицо на подписание собственным КЭП электронного экземпляра судебного решения вместо судьи, который не может наложить КЭП лично, путем издания соответствующего приказа и/или при отсутствии такого приказа электронные экземпляры подписывает собственным КЭП и отправляет в Реестр председатель суда, в котором хранится судебное дело, либо лицо, исполняющее его обязанности.

