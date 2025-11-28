  1. Публікації
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

10:00, 28 листопада 2025
28 листопада проходять вибори нового очільника КЦС ВС — це вже четверта спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція
У п’ятницю, 28 листопада Касаційний цивільний суд Верховного Суду на засіданні зборів суддів обирає нового голову. Раніше, 4, 10 та 17 листопада, відбулися три невдалі спроби обрання голови КЦС ВС, під час яких жоден із претендентів на цю посаду не зміг набрати необхідної кількості голосів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», колишнього очільника КЦС ВС,  суддю Бориса Гулька, рішенням ВРП від 6 листопада 2025 року звільнено у відставку.

Отже, судді КЦС ВС 28 листопада вчетверте не змогли обрати нового голову.

Про наступне засідання зборів суддів КЦС ВС буде повідомлено додатково.

11:25 Голосування завершено. Оголошено протокол лічильної комісії, згідно з яким у голосуванні взяли участь 33 судді КЦС ВС.

Як повідомив голова лічильної комісії, із 33 бюлетенів один визнано недійсним через відсутність жодної позначки навпроти кандидатів.

За результатами таємного голосування кандидатуру Ольги Ступак підтримали 16 суддів КЦС ВС, кандидатуру Олени Ситнік — 7 суддів.

Отже, за результатами голосування жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів — 18.

11:10 Почалося голосування: члени зборів суддів КЦС ВС отримали бюлетені.

10:56 Оголошено перерву на 5 хвилин.

10:52 Затверджено протокол про склад лічильної комісії. Обрано голову та секретаря.

Присутні підтримали пропозицію секретаря зборів Наталії Сакари — створити одну лічильну комісію.

10:50 Обрано кандидатури членів лічильної комісії:

від Першої судової палати — Ганна Коломієць

від Другої  судової палати — Павло Пархоменко

від Третьої судової палати — Ірина Литвиненко

10:49 Затверджено список кандидатур для обрання голови КЦС ВС.

10:36 Обговорення кандидатур.

«Ми не бачимо інших кандидатів. Від кожного залежить, як він себе реалізує, а не від голови КЦС ВС. Кожен із сьогоднішніх кандидатів є гідними суддями», – зазначив секретар Пленуму Верховного Суду Дмитро Луспеник.

За його словами, кожен суддя має право на свою пропозицію. Він виступив за кандидатуру Ольги Ступак за її професіоналізм та стійкість в професійній практиці.

10:20 Свою агітаційну доповідь розпочала суддя Олена Ситнік. Вона зауважила, що судова влада – це складова демократії, складова державної влади.

За її словами, «моральні засади є основоположними», адже «за кожною справою стоять конкретні людські долі».

Суддя окреслила загальні проблеми суду та закликала до обговорень та вирішення питань колективно, а також зазначила, що потрібно перейти й до переформування палат.

«Обрання голови КЦС ВС – це визначна подія, на яку абсолютно всі звертають увагу», – додала Ситнік.

10:15 Свою агітаційну доповідь розпочала суддя Ольга Ступак. Кандидатка зазначила, що готова докладати всіх зусиль і здібностей для якісної організації роботи суду. 

Вона зауважила, що важливим є обговорення вирішення питання –запровадження спеціалізації чи очікування збільшення кадрового штату.

На додаток, Ступак зазначила, що суддя має бути зовнішньо і внутрішньо незалежним. Вона додала, що готова обʼєднати КЦС в одну команду.

10:10 Самовисування кандидатів.

Суддя КЦС ВС Ольга Ступак — висунула свою кандидатуру.

Суддя третьої касаційної палати Олена Ситнік— висунула свою кандидатуру.

Отже, затверджено дві кандидатури.

10:09 Затверджено форму протоколу та бюлетеню для таємного голосування.

10:06 Затверджено порядок денний.

10:05 Обрання секретаря зборів суддів.

Запропоновано лише дві кандидатури — суддю Наталію Юріївну Сакару та Василя Івановича Крата.

«За» Наталю Сакару 26 голосів, «проти» – 4.

Кандидатура Василя Крата була знята.

10:04 Розпочато збори суддів КЦС ВС.

