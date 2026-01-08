Київ у льодовій пастці: на дорогах — водяна ковзанка, а через зледеніння дротів не курсують трамваї та тролейбуси, відео

Через крижаний дощ у столиці ускладнений рух транспорту, фіксують збої в роботі електротранспорту та падіння дерев.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

У Києві 8 січня триває льодяний колапс, спричинений крижаним дощем, сильним вітром та різким похолоданням.

Столичні дороги стали вкрай слизькими, рух транспорту ускладнений, а на окремих вулицях — майже неможливий.

Через обмерзання дротів контактної мережі в місті фіксують аварійні ситуації зі швидкісними трамваями. У соціальних мережах очевидці публікують відео зі спалахами на дротах, покритих льодом. За попередньою інформацією, електротранспорт може курсувати із затримками.

Негода також спричинила падіння дерев у різних районах столиці, що створює додаткову загрозу для пішоходів і транспорту. Обмерзання контактних мереж стало наслідком крижаного дощу та поривчастого вітру.

У компанії ДТЕК повідомили, що енергетики Києва та області переведені на посилений режим роботи і працюють цілодобово, аби оперативно усувати можливі аварії. Мешканців столичного регіону закликають ощадливо користуватися електроенергією, щоб не перевантажувати мережі.

Через складні погодні умови Укргідрометцентр оголосив підвищений рівень небезпеки на 8–9 січня. За прогнозами синоптиків, у п’ятницю вночі та вранці очікується значний сніг, хуртовина та пориви вітру швидкістю 15–20 м/с. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Температура повітря вночі та вдень 9 січня знижуватиметься до –7 °C.

Киян закликають бути обережними, за можливості обмежити пересування містом та стежити за офіційними повідомленнями екстрених служб.

