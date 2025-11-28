Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция
В пятницу, 27 ноября, Кассационный гражданский суд Верховного Суда на заседании собрания судей избирает нового председателя. Ранее, 4, 10 и 17 ноября, состоялись три неудачные попытки избрания председателя КГС ВС, в ходе которых ни один из претендентов на эту должность не смог набрать необходимого количества голосов.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», бывший глава КЦС ВС, судья Борис Гулько, решением ВСП от 6 ноября 2025 года уволен в отставку.
10:56 Объявлен перерыв на 5 минут.
10:52 Утвержден протокол о составе счетной комиссии. Избраны председатель и секретарь.
Присутствующие поддержали предложение секретаря собрания Натальи Сакары — создать одну счетную комиссию.
10:50 Избраны кандидатуры членов счетной комиссии:
от Первой судебной палаты — Анна Коломиец
от Второй судебной палаты — Павел Пархоменко
от Третьей судебной палаты — Ирина Литвиненко
10:49 Утвержден список кандидатур для избрания председателя КГС ВС.
10:36 Обсуждение кандидатур.
«Мы не видим других кандидатов. От каждого зависит, как он себя реализует, а не от председателя КЦС ВС. Каждый из сегодняшних кандидатов является достойным судьей», – отметил секретарь Пленума Верховного Суда Дмитрий Луспеник.
По его словам, каждый судья имеет право на свое предложение. Он выступил за кандидатуру Ольги Ступак за ее профессионализм и устойчивость в профессиональной практике.
10:20 Свою агитационную речь начала судья Елена Сытник. Она отметила, что судебная власть — это составляющая демократии, составляющая государственной власти.
По ее словам, «моральные принципы являются основополагающими», ведь «за каждым делом стоят конкретные человеческие судьбы».
Судья обозначила общие проблемы суда и призвала к обсуждению и решению вопросов коллективно, а также отметила, что необходимо перейти и к переформированию палат.
«Избрание председателя КГС ВС — это знаковое событие, на которое абсолютно все обращают внимание», — добавила Сытник.
10:15 Свою агитационную речь начала судья Ольга Ступак. Кандидатка отметила, что готова прилагать все усилия и способности для качественной организации работы суда. Она подчеркнула, что важным является обсуждение решения вопроса — внедрение специализации или ожидание увеличения кадрового состава.
Кроме того, Ступак отметила, что судья должен быть внешне и внутренне независимым. Она добавила, что готова объединить КГС в одну команду.
10:10 Самовыдвижение кандидатов.
Судья КГС ВС Ольга Ступак — выдвинула свою кандидатуру.
Судья третьей кассационной палаты Елена Сытник — выдвинула свою кандидатуру.
Итак, утверждены две кандидатуры.
10:09 Утверждены форма протокола и бюллетеня для тайного голосования.
10:06 Утверждена повестка дня.
10:05 Избрание секретаря собрания судей.
Предложены только две кандидатуры — судья Наталья Юрьевна Сакара и Василий Иванович Крат.
«За» Наталью Сакару 26 голосов, «против» – 4.
Соответственно, кандидатура Василия Крата была снята.
10:04 Начато собрание судей КГС ВС.
