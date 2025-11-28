Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября проходят выборы нового главы КГС ВС — это уже четвертая попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 27 ноября, Кассационный гражданский суд Верховного Суда на заседании собрания судей избирает нового председателя. Ранее, 4, 10 и 17 ноября, состоялись три неудачные попытки избрания председателя КГС ВС, в ходе которых ни один из претендентов на эту должность не смог набрать необходимого количества голосов.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», бывший глава КЦС ВС, судья Борис Гулько, решением ВСП от 6 ноября 2025 года уволен в отставку.

10:56 Объявлен перерыв на 5 минут.

10:52 Утвержден протокол о составе счетной комиссии. Избраны председатель и секретарь.

Присутствующие поддержали предложение секретаря собрания Натальи Сакары — создать одну счетную комиссию.

10:50 Избраны кандидатуры членов счетной комиссии:

от Первой судебной палаты — Анна Коломиец

от Второй судебной палаты — Павел Пархоменко

от Третьей судебной палаты — Ирина Литвиненко

10:49 Утвержден список кандидатур для избрания председателя КГС ВС.

10:36 Обсуждение кандидатур.

«Мы не видим других кандидатов. От каждого зависит, как он себя реализует, а не от председателя КЦС ВС. Каждый из сегодняшних кандидатов является достойным судьей», – отметил секретарь Пленума Верховного Суда Дмитрий Луспеник.

По его словам, каждый судья имеет право на свое предложение. Он выступил за кандидатуру Ольги Ступак за ее профессионализм и устойчивость в профессиональной практике.

10:20 Свою агитационную речь начала судья Елена Сытник. Она отметила, что судебная власть — это составляющая демократии, составляющая государственной власти.

По ее словам, «моральные принципы являются основополагающими», ведь «за каждым делом стоят конкретные человеческие судьбы».

Судья обозначила общие проблемы суда и призвала к обсуждению и решению вопросов коллективно, а также отметила, что необходимо перейти и к переформированию палат.

«Избрание председателя КГС ВС — это знаковое событие, на которое абсолютно все обращают внимание», — добавила Сытник.

10:15 Свою агитационную речь начала судья Ольга Ступак. Кандидатка отметила, что готова прилагать все усилия и способности для качественной организации работы суда. Она подчеркнула, что важным является обсуждение решения вопроса — внедрение специализации или ожидание увеличения кадрового состава.

Кроме того, Ступак отметила, что судья должен быть внешне и внутренне независимым. Она добавила, что готова объединить КГС в одну команду.

10:10 Самовыдвижение кандидатов.

Судья КГС ВС Ольга Ступак — выдвинула свою кандидатуру.

Судья третьей кассационной палаты Елена Сытник — выдвинула свою кандидатуру.

Итак, утверждены две кандидатуры.

10:09 Утверждены форма протокола и бюллетеня для тайного голосования.

10:06 Утверждена повестка дня.

10:05 Избрание секретаря собрания судей.

Предложены только две кандидатуры — судья Наталья Юрьевна Сакара и Василий Иванович Крат.

«За» Наталью Сакару 26 голосов, «против» – 4.

Соответственно, кандидатура Василия Крата была снята.

10:04 Начато собрание судей КГС ВС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.