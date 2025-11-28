Повне сприяння слідству – Андрій Єрмак підтвердив процесуальні дії НАБУ і САП у своїй квартирі

Андрій Єрмак прокоментував процесуальні дії, які у нього вдома проводять НАБУ і САП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори САП сьогодні проводять процесуальні дії у нього вдома. Про це він повідомив у своєму офіційному зверненні.

За словами Єрмака, жодних перепон для роботи правоохоронців немає. Він зазначив, що слідчим надано повний доступ до квартири, а на місці перебувають його адвокати, які взаємодіють із представниками НАБУ та САП.

«З мого боку — повне сприяння», — наголосив керівник ОП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.