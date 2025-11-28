Полное содействие следствию – Андрей Ермак подтвердил процессуальные действия НАБУ и САП в своей квартире

Андрей Ермак прокомментировал процессуальные действия, которые у него дома проводят НАБУ и САП.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры САП сегодня проводят процессуальные действия у него дома. Об этом он сообщил в своем официальном обращении.

По словам Ермака, никаких препятствий для работы правоохранителей нет. Он отметил, что следователям предоставлен полный доступ к квартире, а на месте находятся его адвокаты, которые взаимодействуют с представителями НАБУ и САП.

«С моей стороны — полное содействие», — подчеркнул руководитель ОП.

