РАУ роз’яснила, як рахувати строк дисциплінарного стягнення адвоката, якщо ВКДКА тимчасово зупинила рішення КДКА

09:00, 28 листопада 2025
Рада адвокатів України розʼяснила наслідки зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону.
РАУ роз’яснила, як рахувати строк дисциплінарного стягнення адвоката, якщо ВКДКА тимчасово зупинила рішення КДКА
Рада адвокатів України оприлюднила роз’яснення щодо обчислення строку дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, якщо Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (ВКДКА) призупинила дію рішення КДКА регіону, а адвокат у цей період продовжував працювати. Відповідне рішення №122 РАУ ухвалено 18 жовтня 2025 року.

Передумови

Згідно із Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зупинення права на заняття адвокатською діяльністю настає з моменту ухвалення рішення КДКА. Оскарження рішення не зупиняє його дії.

Водночас Положення про розгляд скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, та Регламент ВКДКА передбачають, що Вища комісія може окремим рішенням зупинити дію рішення КДКА до прийняття рішення за результатами розгляду скарги.

Рішенням КДКА адвокатку було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики та невиконання рішень органів адвокатського самоврядування і застосовано стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на п’ять місяців. Не погодившись із цим рішенням, вона подала скаргу до ВКДКА, яка зупинила дію рішення КДКА. Водночас остаточним рішенням Вища комісія цю скаргу залишила без задоволення. Проте в період зупинення дії рішення КДКА адвокатка продовжувала надавати правничу допомогу в судах, що й зумовило звернення до Ради адвокатів України із запитом щодо обчислення строку дисциплінарного стягнення та правового статусу адвоката в цей проміжок часу.

Висновок Ради адвокатів України

РАУ встановила:

Якщо ВКДКА зупиняє дію рішення КДКА про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, то має вважатися зупиненим і перебіг строку дисциплінарного стягнення: «строк притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності зупиняється на строк розгляду дисциплінарної справи Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури».

При цьому з моменту прийняття остаточного рішення ВКДКА, зупинений строк поновлюється, а перебіг строку продовжується з моменту на якому він був зупинений.

А в разі зупинення ВКДКА дії рішення КДКА про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю, дія такого рішення поновлюється з дати прийняття ВКДКА рішення про залишення скарги без задоволення, а рішення КДКА без змін.

