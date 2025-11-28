  1. В Украине

РАУ разъяснила, как считать срок дисциплинарного взыскания адвоката, если ВКДКА временно приостановила решение КДКА

09:00, 28 ноября 2025
Рада адвокатов Украины разъяснила последствия остановки действия решения квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры региона.
Рада адвокатов Украины опубликовала разъяснение относительно исчисления срока дисциплинарного взыскания в виде приостановления права на занятие адвокатской деятельностью, если Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры (ВКДКА) приостановила действие решения КДКА региона, а адвокат в этот период продолжал работать. Соответствующее решение №122 РАУ принято 18 октября 2025 года.

Предпосылки

Согласно Закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», приостановление права на занятие адвокатской деятельностью вступает в силу с момента принятия решения КДКА. Обжалование решения не приостанавливает его действие.

В то же время Положение о рассмотрении жалоб на ненадлежащее поведение адвоката, которое может повлечь дисциплинарную ответственность, и Регламент ВКДКА предусматривают, что Высшая комиссия может отдельным решением приостановить действие решения КДКА до принятия окончательного решения по жалобе.

Решением КДКА адвокатку привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение Правил адвокатской этики и невыполнение решений органов адвокатского самоуправления и применили взыскание в виде приостановления права на занятие адвокатской деятельностью сроком на пять месяцев. Не согласившись с этим, она подала жалобу в ВКДКА, которая приостановила действие решения КДКА. Однако окончательным решением Высшая комиссия оставила жалобу без удовлетворения. При этом в период приостановления действия решения КДКА адвокат продолжала предоставлять правовую помощь в судах, что и стало причиной обращения в РАУ за разъяснением относительно исчисления срока дисциплинарного взыскания и статуса адвоката в этот период.

Вывод Рады адвокатов Украины

РАУ установила:

Если ВКДКА приостанавливает действие решения КДКА о приостановлении права на занятие адвокатской деятельностью, то считается приостановленным и течение срока дисциплинарного взыскания: «срок привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности приостанавливается на период рассмотрения дисциплинарного дела Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры».

При этом с момента принятия окончательного решения ВКДКА приостановленный срок возобновляется, и его течение продолжается с того момента, на котором оно было остановлено.

А в случае приостановления ВКДКА действия решения КДКА о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью, действие такого решения возобновляется с даты принятия ВКДКА решения об оставлении жалобы без удовлетворения, а решение КДКА — без изменений.

адвокат КДКА РАУ

